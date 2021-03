Mujer acusa públicamente a Chris Carpentier de haber abusado de ella hace 14 años

El jurado de MasterChef Chris Carpentier ha sido acusado a través de las redes sociales de una delicada situación. Esto tras la denuncia de una mujer lo acusa públicamente de haber cometido abuso sexual contra ella hace 14 años.

La publicación rápidamente se masificó a través de las redes sociales, su testimonio fue compartido por la actriz Elisa Zulueta a través de Twitter. "Denuncia GRAVE. Claudia Brunetti me pidió viralizarlo", señaló la intérprete.

En el mensaje se ve una captura de historias de Instagram, en donde Brunetti explica su denuncia.

"Hoy me quiero descargar un poco.. Hay miles de mujeres que las tocas, las maltratan y abusan de ella" Me han pasado cosas en la calle y también con gente supuestamente respetable y que pensaba que jamás me harían algo así." comenzó señalando en su relato.

Luego agregó: "Hace 24 años fui abusada por Chris Carpentier en su oficina del restaurant C. Hy tengo la fuerza y las ganas de decirlo. y aparte de ello nunca me pagó el sueldo. ósea abusador y ladrón".

Finalizó señalando: "Que alivio más grande, ya no tengo miedo. Soy libre".

Chris Carpentier