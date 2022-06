Ya se comentaba la semana pasada: la pelea cibernética entre los reconocidos Christian Nodal y J Balvin cobró ribetes inusitados en Instagram. Y este fin de semana llegó a una conclusión en la que el colombiano quedó con la cola entre las piernas tras brutal tiradera del mexicano.

En resumen, todo partió con Balvin lanzando una broma que no le gustó nada a Nodal, en la que insinuaba la similitud estética que comparten actualmente, algo que ya había sido notado por los fanáticos en redes sociales.

Entonces, tal como Residente ya lo había hecho antes, Christian optó por contraatacar cuestionándole a su contraparte su falta de talento. La vuelta de Balvin vino aún con menos tacto, ya que fue sarcástico con los atrasos en conciertos, mientras utilizaba un filtro con el que parecía que tenía tatuada la palabra Belinda en medio de la cara; esto a modo de burla del reciente quiebre de Nodal con la cantante y figura televisiva mexicana.

La reacción del cantante regional no fue menor y le lanzó a Balvin: "Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas", además de una seguidilla de cuestionamientos por mofarse de una persona emocionalmente vulnerable en circunstancias en que se ha escudado con el estandarte de promover el cuidado de la salud mental en las personas.

De paso, amenazó con una tiradera que verían inminentemente las plataformas de streaming musicales.

Entones, Balvin reculó y comenzó a bajarle el perfil a la situación, aunque igualmente lo desafió a sacar la tiradera. En tanto, Residente, quien el año pasado arrasó con el colombiano por el llamado a boicotear los Latin Grammy, le entregó su apoyo a Nodal.

¿Qué decía la tiradera que Christian Nodal le dedicó a J Balvin?

Si bien la tiradera nunca llegó en el momento en que proyectó Nodal, este fin de semana eso se hizo realidad, de la manera más brutal posible.

Desafiante, el exitoso representante del Regional mexicano se salió de su género para concebir Girasol, una tiradera épica en la que prácticamente deja en el suelo a Balvin.

Y dice así:

¡Yo quiero que llores!

¡Yo vo'a hacer que llores!

¡Yo vo’a hacer que wa-wa-wa!

¡Wa-wa-wa, llores!

Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar

No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear

Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar

Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar

Pobre payaso que usa a todo el mundo pa' conectar con la gente

Dices "Latino Gang" pero pisas a to'a tu gente

Pa’ dar mensajes, m'ijo, hay qu? ser coherent?s

Si tú no eres artista, al menos se prudente

Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los dientes

Por falta de empatía le toca ser resiliente

¿Acaso eres consciente de los followers que mueves?

Parcerito, abre los ojos y ve el poder que tienes

Otro chiste malo son los nombres de tus álbum's

"José, vibras colores con la energía del diablo"

¿Si hablaste mal de la familia por qué mezclas el negocio?

Socio, la vida te va mal por pretencioso

Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí

Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?

Todos salimos bellos en las portadas de revista

Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta'

Me tomaste foto de la prensa

Donde salgo peor, donde me da vergüenza

Luego preguntaste, cabrón, las diferencias entre tú y yo

Pendejo, es que yo no soy tan mierda

Tú quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal

Pero por romperte el culo van a saber del Nodal

¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno?

Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno

Si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo

No me digas que no hay maldad en tu negra intención

Si haces pura mamada para pegar una canción

Tienes un documental hablando de salud mental

Pinche hipócrita de mierda, de eso no puedes hablar

Las culeradas que haces deberías meditar

Mira cómo estoy sanando y no lo tengo que postear

Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad

A ti lo que te hace falta son amigos de verdad

Que no te mamen la verga cuando estás haciendo un mal

Los vídeos musicales también son para expresar

Pero expresas pura mierda, qué asco me das

'Tamos en siglo veintiuno, y esclavizar-

A las mujeres como perras; Pena ajena es lo que das

Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar

Tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar

El respeto es algo que el dinero no puede comprar

¿Se dan cuenta que ser rico al final da igual

Si tus metas por cumplir son solo material’?

Mira a Maná, y mira a Omar, que también son global

Y su motivación está en la humanidad

Van repartiendo amor, lo reciben pa’ atrás

Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar

¡Eso se llama ser artista, perro!

¡Eso se llama ser artista, perro!

Un buen vaquero a nada le tiene miedo

Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos

Porque si va pa’l mío ya estaría en el cementerio

No quiero tus 'achichincles' que me estén tirando luego

Decídete sí eres o no eres reggaetonero

¡Defiende a tu arte, ya no seas embustero!

Esto lo hago pa' divertirme

Porque lo amo y es mi pasión

Perro, recuerda que ya soy rico

No es por negocio y la ambición

Vo’a escupirte en la cara, mijo, siéntate y aprende

"Botella Tras Botella" lo pegó la gente

Arriba de The Weeknd con Ariana Grande, ¿entiendes?

No se ocupa promoción si la música se siente

Hay gente haciendo arte de enero a diciembre

Tu peleando con Grammy's porque no los mereces

¿Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes?

Te falta hacerle caso al que te ama, no al que vende

Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza

Mientras yo grabo esta pieza, la piel se me eriza

Jamás vas a sentirlo, tu voz solo da risa

Y como lo dije antes, yo me monto al avión

Pero solo Dios decide si voy a volar o no

Tenía un estadio lleno en tu país, en tu ciudad

Medalla, puta madre, nunca les pude llegar

¿Eso te causa mucha gracia? ojalá no te pase igual

Porque como lo dijo Ariel: "El karma viene y se va"

Todos tratan de reprimir mi personalidad

A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow

Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy

Mi música es de ustedes pero mi vida no

Agradezco los consejos pero, ¿quién los pidió?

Mejor síganlos ustedes, yo tengo mi jubilación

Y si me dedico a esto es solo por su amor

Yo aquí voy a mi trote, tranqui', sin presión

Canto hasta cuatro horas en concierto solo por pasión

Pero volviendo a retomar el tema principal

José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad

Y aunque pa' esta sociedad tú eres alguien muy cool

Aguanta vato, no todo el mundo quiere ser tú

Si decidí pintarme el pelo es porque un huevo se me hinchó

Si quieren un referente, sería Chester Bennington

Yo soy un girasol porque con música sano

Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir pa'l baño

La música del reggaeton es necesaria en esta vida

También me hace mover el culo y me trae alegría

Pero no la porquería que tú sueltas, 'mal-vibroso'

Arcangel, Yankee, Tego, Don, son ejemplos sabrosos

Ya pa' acabar el tema y ponerte un fin

Si no aprendiste con el Resi', espero que conmigo sí

Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el culo

Por lo pronto este vaquero te dio con lo puntiagudo

En la bota, compa', fuma mota

Pa' que te vuelva feli' y ya no cagues palo, loca, huh

Buenos días, buenos días, Josecito

Buenos días, buenos días, Josecito

Topaste con un norteño, 'inche culito

No es pesadilla, te ha matado el vaquerito

¿Cómo reaccionó J Balvin ante la tiradera de Christian Nodal?

En la previa al debut de la tiradera, Christian Nodal salió a declarar que "me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de parar nada, va a salir, pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*s nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuanto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho".

"¿Les pido un favor? Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierd* que no me permite superarme como ser humano. No para Balvin, Balvin solo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos", puntualizó.

Resulta que después de la aparición y viralización de la tiradera, Nodal insistió en que ya había hablado con J Balvin y que llegaron a un acuerdo, pero aún así la devastadora composición salió a la luz.

En una historia en Instagram compartida el sábado, Nodal indicó que "pa los que no saben escuchar pedí perdón por que terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tome el perdón por su falta de conciencia".

"La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?", cuestionó.

Además, Nodal lamentó que "quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50m lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición".

El asunto es que "respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mi me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar mundo".

La reacción de Balvin llegó el domingo, también en historias de la red social, donde el colombiano se mostró caminado y reflexionando.

"Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista", advirtió Balvin en su declaración.

Para luego recalcar que "aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, por lo menos".

"Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo", concluyó.