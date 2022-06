Lo que partió como una broma terminó como una guerra digital que parece no tener tregua, hasta que al menos uno de los contrincantes huya -porque ya huele a que uno se ahuyentó-. Y es que la pelea cibernética entre los reconocidos Christian Nodal y J Balvin cobró ribetes inusitados en Instagram.

Todo partió con el colombiano lanzando una broma que que no le gustó nada al cantante mexicano. José Balvin Osorio se colgó de un comparativo que usuarios de las redes sociales ya habían insinuado previamente y que ocupaban como fuente de burlas contra Nodal.

Balvin publicó una foto de Nodal al lado de una suya, en una de sus publicaciones del perfil en la red social. "Encuentra las diferencias ���� @nodal", se burló, a propósito de la gran similitud en sus perfiles estéticos.

Christian entonces compartió la publicación en sus historias, con artillería pesada en sus palabras, recalcando que "yo si tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo".

"Que tu foto la elegiste tu y la mía la subió la prensa", reclamó en añadidura.

Balvin vio que Nodal se lo tomó mal y contraatacó aún más duro, echándole en cara los retrasos que se han suscitado en sus conciertos, pero además usando un filtro con el que parecía que tenía tatuada la palabra Belinda en medio de la cara. Cero delicadeza y respeto.

El ataque fue doble en esta oportunidad, ya que el colombiano se burló del hecho de que el mexicano ha sido blanco de críticas y burlas por parte del púbico debido a los tatuajes que se ha hecho en el rostro, pero además es sabido el quiebre reciente de Nodal con Belinda, lo que dejó profundamente devastado al cantante del género regional, sentimientos que ha revelado en más de un oportunidad.

Christian entonces le respondió con una historia en la que aparece gozando de la lapidaria tiradera que Residente le dedicó a Balvin en marzo pasado, en el punto cúlmine del enfrentamiento por el boicot a los Latin Grammy que se detonó en septiembre de 2021.

Pero luego le respondió con palabras brutales: "Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas; porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas".

Y luego, en la misma onda de Residente, advirtió que "voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche para este compa, que no ha aprendido".

"Te dio una patada en el culo Residente, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas. Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria".

"¿Quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo", recalcó.

"Esta tarde ando bromista", fue la reacción de Balvin, en otra historia reculando. "Ya no más, esto fue para divertirme. Ya, bueno, ya. Ahora vamos para las de verdad".

"Lo compararon conmigo. Me comparan con él. Lo que sea la foto. Tamos bonitos los dos. No sé, es que yo me siento sexy, confiado, seguro. El pana se lo ha tomado mal. Ya eso es problema de él, uno no puede hacer un chiste, porque se ponen ya muy sensibles", lamentó.

Además, desafió a Nodal indicando que "y si va a hacer la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings, porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita".

Hasta el momento, la tiradera de Christian Nodal aún no ha aparecido. No se sabe si se arrepintió de aumentar aún más el conflicto o simplemente está afinando los últimos detalles en una bomba que promete arrasar con todo a su paso.

Quien sí apareció fue Residente, para entregar todo su apoyo al mexicano y lo hizo subiendo una historia en la que se escucha la canción de Nodal, Limón con Sal, y se ven los clásicos gorros del ex Calle 13. Casi como recordando ese momento de la tiradera Esto lo hago para divertirme canta: "Cuando la gorra con la R se avecina / En la tarima entera empieza a oler a granja campesina / Porque estos rapero', de mentira, se vuelven gallinas".

Christian luego compartió la historia en su Instagram, cerrando las filas.