La panelista del programa argentino Los ángeles de la Mañana Yanina Latorre reveló que tuvo una discusión con fuego cruzado de gritos con la actriz China Suárez a poco más de una semana desde que estalló el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara.

De acuerdo con Latorre, Suárez la llamó por teléfono para aclarar que el hombre con que tuvo un fugaz romance en España, Armando Mena Navareño, está soltero.

"¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué", partió contando Latorre.

Eso para luego apuntar que "me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos".

"Yo para chequear la data le escribí a Andy McDougall, que es amigo de ella. Le pregunté si este chico que sale con la China estaba de novio. Y le puse '¿esta chica no tiene paz?'. Este Andy Mc Dougall, chusma, le reenvió los mensajes", puntualizó Yanina en un momento.

La reacción de la actriz fue absolutamente iracunda, que la llamó y terminaron a los gritos: "me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'".

Yanina entonces se puso en pie de guerra: "le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó".

Yanina Latorre sin filtro contra China Suárez: "Se habla más de tu conch... que de tu carrera"

Pero la razón específica del intercambio era otra, porque "la China me aclaró que no me llamó para hablar de Wanda, sino del chico español. Pero ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora".

"Es una mala persona", recalcó Latorre sobre Suárez. "Yo le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu conch... que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste'".

"'Ahora voy a notar tu consejo dentro de las cosas importantes lo que me dice Yanina Latorre', me dijo", comentó sobre lo que recibió en respuesta.

"Me re ninguneo. Mientras hablaba, comía. Era más sobradora", amplió la panelista de LAM.