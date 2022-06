Hace algunas semanas los fans de Charmed recibieron una triste noticia. El reboot de la popular serie de a principios de los 2000s fue cancelada tras solo cuatro temporadas al aire.

Charmed fue una de las 11 producciones canceladas por The CW durante mayo. Entre las series que dejarán la pantalla se encuentran: The Endgame, Naomi y 4400, que finalizarán con su primera temporada, Rosewell, New Mexico, Legacies e In The Dark terminarán con su cuarta temporada. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta entrega. Esto se suma a la cancelación hace una semana de Legends of Tomorrow tras siete años al aire y Batwoman tras tres entregas.

El reboot de la serie del mismo nombre llegó a la pantalla el 2018 y tiene la misma premisa que la serie original. Tres hermanas que poseen poderes sobrenaturales se enfrentan a distintos entes que amenazan con destruir la paz del universo y ellas son las encargadas de proteger a sus seres queridos y también a la humanidad.

En la cuarta temporada, la actriz Lucy Barrett se unió a la serie que protagonizan Melonie Diaz y Sarah Jeffery tras la salida de Madeleine Mantock, quien interpretó a la coprotagonista Macy durante las tres primeras temporadas.

La original Charmed protagonizada por Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano como tres brujas hermanas conocidas como las Embrujadas. Doherty abandonó la serie después de la temporada 3 y fue reemplazada por Rose McGowan, quien interpretó a la media hermana secreta de las protagonistas. Al igual que el personaje de Doherty, Macy fue asesinada en la tercera temporada del reinicio.

¿Qué pasará al final de Charmed?

El capítulo final llegará el próximo 10 de junio y fue titulado "El final nunca es el final”. La producción además reveló la sinopsis de la despedida de la serie.

"En el épico final de temporada, Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) y Kaela (Lucy Barrett), junto con Harry (Rupert Evans) y Jordan (Jordan Donica), ahora han descubierto que la camarilla de enemigos que se unen para derribar el Poder de Tres en realidad están trabajando para un antiguo mal que ha estado inactivo desde el amanecer de la magia. Esta poderosa fuerza oscura, conocida como Lost One, será la prueba definitiva de la fuerza de la hermandad recién descubierta; obligándolos a reavivar su conexión... o enfrentar la destrucción de la magia misma".

Revisa el avance del capítulo final a continuación.