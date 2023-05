El grupo de Kpop BTS es uno de los más conocidos a nivel mundial y goza de una gran popularidad y es que los chicos han podido ganarse su espacio en la industria musical mundial con sus diversos temas y carisma.

Ahora el grupo cumplirá 10 años desde que comenzaron su carrera y buscan celebrarlo con la transmisión de los documentales de dos de sus miembros en el cine.

Celebra los 10 años

En concreto los documentales “Suga: Road to D-Day” y “J-Hope in the Box” serán transmitidos en la pantalla grande del cine el próximo 17 de junio de 2023.

Es por está razón que Cinépolis Chile decidió realizar una preventa especial para que puedas comprar los tickets para ver a tus miembros favoritos con sus documentales especiales en el cine.

Podrás comprar entradas ingresando a Cinehoyts.cl AQUÍ y comprar tus tickets en preventa a un precio de $7.150 incluido el cargo por servicio de la compra por internet.

En concreto el documental “Suga: Road to D-Day” nos muestra la preparación de Suga para su primer álbum llamado “D-Day” el que lanzó bajo el nombre de August D.

“J-Hope in the Box”, en cambio, nos muestra el detrás de escenas de la producción de su álbum “Jack in the Box” y su presentación en el Lollapalooza Chicago 2022.

Ambos documentales se encuentran disponibles para mirar en Weverse y en Disney+, pero está es una ocasión especial para celebrar los 10 años del debut del grupo con la transmisión en pantalla grande de ambos documentales de los integrantes de BTS.

Concierto en vivo

Asimismo, durante el mismo mes, pero el día sábado 3 de junio se transmitirá en cines, en diferido, el concierto de Suga “Agust D Tour D-Day en Japón”.

El concierto se transmitirá en Chile con funciones a las 15:00 horas y la preventa ya se encuentra disponible para adquirir entradas ingresando a Cinépolis AQUÍ.