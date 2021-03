"Hay que derribar la falacia de que el feminismo es la búsqueda de que corra sangre": Cazzu recibe llamada de Arcángel y lo "educa"

Julieta Cazzucheli, más conocida por su nombre artístico Cazzu, fue una de las múltiples artistas femeninas que se sumó a Anitta y se volcaron a Instagram para demostrar su repudio contra el mensaje de corte misógino y machista que publicó el reguetonero Arcángel.

Tras una contundente historia en la red social, en la que criticaba sin piedad al puertorriqueño, la argentina recibió una llamada del mismísimo artista en medio de la polémica que tuvo en llamas las redes sociales durante la tarde de este martes.

La rapera decidió compartir lo sucedido "tras bambalinas" por la misma plataforma digital, donde explicó que "un rato después de mis publicaciones me llamó Arcángel, a mi celular personal. Nosotros nos habíamos visto una vez, no teníamos una relación ni solíamos hablar. Prácticamente, no nos conocemos".

"El me llamó para pedirme que... Sus palabras textuales fueron 'te llamo para que me eduques y me digas que fue lo que estuvo tan mal' y cuál era la gravedad de la que yo hablaba".

"Me pareció una actitud realmente valorarle, es realmente importante que yo se los cuente. Tuvimos una charla muy larga, donde tocamos muchos temas. Seguramente que él no había tenido la posibilidad de hablarlos con otras personas", destacó la también compositora.

La iracunda publicación con que Cazzu reaccionó al mensaje machista de Arcángel y que publicó antes de la llamada telefónica.

"Creo que es muy destacable la actitud que tuvo de llamarme, nunca para decirme 'ey, ¿qué estás haciendo?', sino más bien para decirme 'estoy acá, como hombre, para aceptar que vos me digas todo lo que tienes ganas de decirme' y hemos tenido una conversación muy, muy larga", continuó.

Esto, para luego resaltar que "fue muy importante para mí. Fue una actitud gratamente significativa, muy significativa, porque pienso que los hombres nunca quieren involucrarse, prefieren simplemente dejarlo en un error a este tipo de cosas, pero él se dispuso a ser educado desde su condición de hombre y su posición en esta sociedad, que todos sabemos cuál es en el género".

"Sin ir más lejos y sin explayarme tanto, creo que seguramente vamos a encontrar la manera de un poco llevarles a ustedes la conversación que tuvimos. Y así como han sido parte de toda esta problemática, que sean parte de cómo se debería realmente subsanar este tipo de errores y cómo hay que aprender. Así que pronto espero que puedan ver algo entre nosotros dos, una conversación que nos quedó pendiente", sostuvo Cazzu.

Luego, las palabras de Cazzu giraron hacia dirigirse al género masculino en términos generales y las responsabilidades que deben asumir para enfrentar el cambio cultural que está sucediendo en torno a la mujer.

"Agradezco que él se haya hecho cargo de su error y que me haya dado la posibilidad de explicarle cuáles son las cosas que ya no queremos vivir ni escuchar. Es verdaderamente importante que los hombres se involucren y se empiecen a hacer responsables de lo que les toca, sobre todo hombres influyentes, hombres que son escuchados por otros hombres, y se comprometan con esta lucha que es de todes", resaltó.

"Involucrarse no es sólo poner un hashtag 'Girl Power' o compartir la canción de una mujer como si eso fuese la mayor de las hazañas, sino realmente descubrir qué es lo que está pasando e investigar, preguntar y saber antes del tema".

"Hay que derribar la falacia de que el feminismo es la búsqueda de que corra sangre. Necesitamos abrir nuevos caminos para cerrar los viejos que tanto daño han hecho, para olvidarnos de los caminos que tienen que recorrer las mujeres para lograr lo que un hombre logra en cinco minutos", remató.