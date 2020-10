“Prepárate para ser abuela”: Carla Pardo responde comentarios tras presentar al pololo de su hija

Carla Pardo de seguro no imaginó la polémica que se formaría tras compartir en su cuenta de Instagram una inocente fotografía donde presenta al pololo de su hija mayor. “Y de pronto nos creció la familia. Que bonitos son”, escribió junto a la imagen.

Dicha postal revolucionó las redes sociales e inmediatamente se repletó de comentarios alusivos al actuar de la esposa de Claudio Bravo. No faltaron quienes la criticaron por ventilar el romance de su hija adolescente tildándola de “sapa”.

Pero la chilena no se hace problema por recibir este tipo de mensajes, es más, respondió algunos de ellos sin filtro.

Por ejemplo, hubo un usuario que le consultó si el pololo de Josefa le decía “tía”, apodo que usualmente usan los jóvenes para referirse a sus suegros. "Creo que me llama Carla. Es inglés, así que tía no me dirá”, aseguró.

Alguien también tenía la inquietud si el arquero sentía celos de la relación de su hija. "Es su niña, pero no le queda de otra", admitió Carla.

Carla Pardo también quiso aclarar dudas frente aquellos usuarios que señalaron que pronto se convertiría en abuela.

"Espero que no. La cuido para que disfrute. Porque prohibírselo si es parte de la vida. Ahora si se embaraza sería la abuela más feliz del mundo. Ojo. Espero que no sea así. Tiene todo en sus manos para que no lo sea", escribió tajante, dejado en evidencia que es un tema que conversó con su hija con anticipación.

"Que disfrute todo lo que tenga que disfrutar primero. Tiene toda una vida para ser madre si quiere", enfatizó.

Carla Pardo responde comentarios / Foto: @carlapardolizana

Por motivos que se desconocen la esposa de Bravo decidió bajar la instantánea, lo que generó aún más especulación sobre los lazos de confianza que existen en esta familia.

Cabe mencionar que fruto del matrimonio de la chilena y excapitán de la Selección Nacional nacieron 4 hijos: Josefa, Maite, Mateo y Ema.