Camila Moreno aclara sus dichos tras detención de Camila Gallardo: "Muchas veces me expreso desde el enojo"

A raíz de la comentada detención de la cantante nacional Camila Gallardo (Cami) en la comuna de Las Condes, tras transgredir las normas sanitarias. La cantante de "Es Real", compartió una reflexión en sus historias de Instagram el fin de semana en donde se refería a los hechos.

En el post la cantante escribió: “Paren su webeo. Como no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial. No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir. "Ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace ‘fiestas clandestinas’ pero siguen como borregos a un gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen, un gobierno que improvisa con la vida de la gente. A ellos no les importa el bienestar de nosotros. Ellos no nos representan"

También agregó que "Cual es la idea de hacer cuarentena solo los fines de semana? Cual es el sentido del toque de queda? Es absurdo! Esto se llama CONTROL SOCIAL; y ahí están ustedes en el patético anonimato de las redes sociales juzgando, ustedes los impecables, juzgando a la gente”.

Tras esos comentarios, la cantante nacional recibió fuertes críticas en redes sociales, por lo que decidió utilizar su cuenta de Facebook para aclarar sus dichos.

El post de Camila Moreno

El la publicación comienza señalando que "Hace unos días publiqué una historia dando mi opinión sobre dos medidas del control de la pandemia (toque de queda y cuarentenas de fines de semana) que me parecen inentendibles en comparación a otras medidas que hay; como por ejemplo la apertura del comercio y las fronteras. Quiero profundizar en la reflexión, que derivó en una polémica, donde varias de mis ideas se interpretaron de una manera que no me representa. Muchas veces me expreso desde el enojo, el hastío y la impotencia. Eso me llevó al uso equivocado de algunos términos y eso generó malos entendidos".

Luego agrega "Quiero ser responsable y aclarar que mi intención no es hacer una apología de fiestas o reuniones sociales, sin embargo me parece cuestionable que los esfuerzos de las autoridades solamente estén puestos en restringir estos eventos, si es que en contraposición, se abren los malls y comercios donde no se cumplen siempre las medidas de fiscalización sanitaria. Me parece que es importante que todas las acciones que se vayan adoptando vengan en compañía de planes de implementación y fiscalización más eficaces y que no esté puesta toda la responsabilidad en la ciudadanía, culpándola cuando aumentan los contagios y de pasada nos vamos juzgando de irresponsables entre nosotres cuando hay una seguidilla de improvisaciones y malas decisiones que nos tienen hasta el cuello, entre el miedo y la falta de libertad".



Lee a continuación la publicación completa.