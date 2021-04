Cami Gallardo habla acerca de su detención: "Fue una situación asquerosamente manipulada"

En una entrevista con Culto de La Tercera, la cantante nacional Camila Gallardo, quien acaba de estrenar su más reciente single Luna, habló sobre la detención que sufrió en el mes de enero por infringir las medidas sanitarias.

Todos quienes estaban en la reunión que superaba el aforo permitido fueron detenidos y se les curso un sumario sanitario.

Tras esto, la cantante nacional pidió disculpas a través de sus redes sociales, señalando "Quiero no solo asumir mi error, sino también disculparme por haber transgredido las medidas del Plan Paso a Paso”

Sobre lo ocurrido, la intérprete de "Abrázame" señaló: "Trato de ser honesta, pero al mismo tiempo tengo la presión de ser políticamente correcta y diplomática para mi respuesta. Pero a diferencia del resto de mi carrera, que he sido siempre bien cuidada con todo lo que digo, intento ser cuidadosa con mi lenguaje y en la forma en la que me expreso", comenzó señalando.

Luego agregó: "Creo que fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de carabineros. Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada y con un trato que, lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar".

"Y no lo he hecho porque tengo cosas en este minuto más importantes de lo que preocuparme, pero en algún futuro cercano me encantaría contar lo que pasó esa noche, porque realmente miro la situación hoy con mucho repudio y con muchas ganas de ser incorrecta" indicó la cantante.

“No tengo ganas de ser correcta ni con la institución de carabineros, ni con los medios de comunicación, ni la prensa. Me cansé de esa de esa postura cuidada, no por un tema vengativo, sino porque creo que es súper injusto la forma en la que no solamente tratan a las mujeres de la industria, sino que la forma en que exponen a las artistas, a un juicio constante y desmedido. De seguro van a decir ‘ya, ahora sale con eso de que es mujer’. Ya contaré el morbo que quisieron generar”. señaló finalmente.

Sobre por qué no entrega detalles de lo ocurrido, la cantante indicó que lo hará cuando no esté hablando de su carrera y cuando sienta ganas de hacerlo. "Hoy día estoy totalmente feliz y concentrada en mi carrera y con ganas de hablar de eso, de que lo que yo vine a hacer que es música, no vine a armar escándalo, ni andar exponiéndome. Lo expondré cuando tenga ganas, cuando me sienta cómoda. Hoy no es el minuto, no es el contexto, no es el lugar, pero si tengo que decir algo es eso, me genera mucho repudio toda la situación", afirmó.