Esta semana, la actriz Jamie Lynn Spears promocionó su libro Things I Have Said en el programa estadounidense Good Morning America donde, entre otras cosas, habló sobre la tensa relación con su hermana Britney Spears, quien en su libro es descrita con un comportamiento “paranoico y errático”, y su punto de vista de las cosas con respecto a ella.

La protagonista de Zoey 101 declaró, por ejemplo, que hay un malentendido sobre cómo se comportó ella respecto a la tutela de su hermana mayor. Se justificó diciendo que en ese momento estaba a punto de ser madre con apenas 17 años, por lo que no tenía mucho conocimiento sobre el desarrollo del tema. Tampoco “le supervisaba los fondos, y si había (esa percepción), fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso”. Además, dijo que también lo había pasado mal durante ese tiempo.

De hecho, Spears dijo que, pasados los años, ayudó a su hermana con los temas legales, incluso hablando con el equipo encargado. Pero todos estos intentos no llegaron a buen puerto. Finalizó diciendo: “Ese amor sigue ahí al 100%. Amo a mi hermana. Solo la he amado, apoyado y hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe”.

¿Qué respondió Britney?

Momentos después de la entrevista y promoción del libro de su hermana, la cantante Britney Spears tuiteó su completo desacuerdo con los dichos y lo escrito. “Nunca estuvo cerca de mi hace 15 años en ese momento. Entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que quiera vender un libro a costa mía?”.

Pero el tema no se quedó ahí. Ayer, 15 de enero, la mayor de las Spears volvió a dedicarle unos párrafos a su hermana: “Sé que has trabajado duro por tener la vida que tienes y lo has hecho maravilloso. Pero creo que las dos debemos estar de acuerdo en que la familia nunca ha sido remotamente tan dura contigo como lo han sido conmigo. Lo que papá me hizo, ni siquiera se lo hacen a los criminales.”

Agregó: “Se supone que debemos apoyarnos mutuamente, pero lo que me dices me confunde. […] Dices que me amas pero tu lealtad está con la gente que más me hizo daño”. Finalmente, la hermana mayor le dijo que, a pesar de todo, la amaba más que todos y le daba buenos deseos.

Respecto a esta situación, Jamie Lynn solo declaró haber recibido amenazas de parte de los fans de Britney y esperaba que este tema finalizara pronto.