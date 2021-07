Britney Spears: Llamada de la cantante al 911 revela sentir de su madre frente a disputa por la tutela

Lynne Spears, madre de la estrella del pop Britney Spears, está dividida por el enfrentamiento familiar. Según indica Page Six, Lynne estaría con "sentimientos encontrados" con respecto a la batalla por la tutela de su hija.

La batalla legal llevó a la cantante a llamar al 911 la noche antes de su testimonio en donde detalló todo las restricciones y abusos que ha sufrido desde que sus decisiones dejaron de estar en su control y pasaron al de su padre, Jamie.

"Tengo sentimientos encontrados sobre todo", confesó Lynne, de 66 años, a los periodistas Ronan Farrow y Jia Tolentino en un nuevo informe de The New Yorker. "No sé qué pensar ... Es mucho dolor, mucha preocupación".

Según los informes, Lynne "habló susurrando al teléfono mientras hablaba con Farrow y Tolentino y además "se negó a responder preguntas detalladas sobre el caso".

También se disculpó después de decirles que podría tener que "colgar abruptamente" si un miembro de la familia entraba en la habitación.

"Estoy bien. Soy buena para desviarme ", agregó.

El artículo también afirma que la cantante de “Born to make you happy”, llamó al 911, número de emergencias en Estados Unidos, la noche previa a declarar sobre su caso .

Spears llamó a la línea de emergencia para reportarse como víctima de abuso en su tutela, una llamada que fue confirmada por la policía del condado de Ventura.

Al día siguiente, la “princesa del pop” declaró que toda su familia es responsable por mantener su tutela a cargo de su padre.

"Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta contigo. También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de ser un secreto para beneficiar a todos. Quiero ser escuchado sobre lo que me hicieron al hacerme mantener esto por tanto tiempo. No es bueno para mi corazón. He estado tan enojado y lloro todos los días ".

El padre de Britney tiene el control sobre las decisiones de su vida desde hace 13 años.