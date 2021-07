Iggy Azalea afirma ser testigo del abuso del padre de Britney: "Quiero respaldarla y decirle al mundo que ella no está mintiendo"

La rapera Iggy Azalea habló sobre su propia experiencia negativa con el padre de la estrella de la música Britney Spears, Jamie Spears, mientras colaboraron juntas en la canción "Pretty Girls".

En una declaración publicada en Twitter el jueves, Azalea escribió: "Es una decencia humana básica eliminar al menos a una persona que Britney ha identificado como abusiva de su vida. Esto debería ser ilegal. Durante el tiempo que trabajamos juntos en 2015, yo personalmente presenció el mismo comportamiento que Britney detalló con respecto a su padre la semana pasada y solo quiero respaldarla y decirle al mundo que ella no está exagerando ni mintiendo".

Continuó mencionando cómo fue testigo del control que su padre tenía sobre ella e incluso las restricciones que la artista tenia sobre la cantidad de agua o refrescos que injería, la cantante de "Fancy", señaló además que Jamie Spears arruinó su experiencia en los Billboard Music Awards del 2015, diciendo que "su padre esperó convenientemente hasta literalmente momentos". antes de nuestra presentación en BMA cuando estaba detrás del escenario en el camerino y me dije que si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, él no me permitiría subir al escenario".

Comparando el incidente con el de Las Vegas que Spears describió en su testimonio reciente, donde se sintió obligada a continuar mientras estaba enferma, Azalea concluye, "Jamie Spears tiene la costumbre de hacer que la gente firme documentos mientras está bajo presión, y Britney Spears no debería hacerlo. forzada a coexistir con ese hombre cuando ella dejó en claro que está impactando negativamente su salud mental ".