Fernando Guzzoni sobre la llegada de su película Blanquita al Festival de Venecia: "Afortunadamente nos seleccionaron de inmediato, con la película aún no terminada"

Esta semana se confirmó que Chile tiene a su representante para el reconocido Festival de Cine de Venecia. Se trata de la película Blanquita, de Fernando Guzzoni, una entrega inspirada por el tristemente célebre caso Spiniak y que figura en la sección Horizontes del certamen.

En la narrativa, Blanca (Laura López) de 18 años, vive en un hogar de menores dirigido por el cura Manuel (Alejandro Goic). Cuando el sacerdote expone un escándalo que involucra a niños, políticos y empresarios que participan en fiestas sexuales, Blanca cae en el ojo público y se convierte en un testigo clave del caso.

Sin embargo, cuantas más preguntas se hacen, menos claro se vuelve el papel de Blanca en el escándalo.

El directo Fernando Guzzoni en declaraciones a RedCarpet de RedGol comentó que "es un tremendo honor poder estrenar mundialmente la película en el Festival de Venecia, que es de los más importantes del mundo y que tiene una curatoría muy poderosa".

"En ese sentido, creo que es un nicho que le va a dar mucha visibilidad, donde vamos a poder socializar y compartir el mensaje de la película a lo largo del mundo".

"Por lo complejo y lo difícil que es ser seleccionado en un festival de esa naturaleza, estamos muy orgullosos y muy felices de que Blanquita tenga su premier mundial ahí", recalcó.

Fernando Guzzoni, director de Blanquita | ¿Cómo se pavimentó el camino para llegar al Festival de Venecia?

Las proyecciones fueron auspiciosas de entrada, contó el director. Sobretodo por la inmediata respuesta que recibió de parte de la organización cuando se postuló la entrega, incluso a pesar de que el corte definitivo de la misma aún no estaba listo.

Fernando reveló que "acabamos de terminar la película hace muy poco y cuando estábamos en el proceso de post producción, el primer festival importante que venía era el de Venecia. Por supuesto, para nosotros, era una prioridad dentro de nuestro plan, así que fue al primero que postulamos".

"Afortunadamente nos seleccionaron de inmediato con la película aún no terminada, con algunos elementos técnicos que todavía faltaban, efectos de sonido, etc. Pero sí, era parte de nuestro plan inicial y así se dio", admitió el realizador.

Lo que pasó fue que "apenas la mandamos, en 24 horas, el festival nos confirmó que les había gustado y eso no es tan usual. Los festivales suelen tomarse su tiempo para trabajar sus curatorías y en este caso fue de inmediato", resaltó el también director de otras entregas como Carne de Perro, Jesús y La Colorina.

El panorama fue aún más positivo cuando el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, hizo una mención especial de Blanquita durante la presentación del certamen, comentando que era "una de las más interesantes" de toda la nómina de producciones.

"Nos tiene muy contentos la recepción que ha tenido el equipo de programación de Venecia y esperamos que eso se produzca también en la audiencia, tanto internacional como local. Estamos contentos con respecto a esa primera aproximación", sostuvo Guzzoni.

Fernando Guzzoni, director de Blanquita | ¿Qué inspiró la película y su punto de vista?

Todo partió con una investigación de más de un año sobre el caso que destapó una red de prostitución infantil y de pederastia liderada por el poderoso empresario chileno Claudio Spiniak, convirtiéndose en uno de las coberturas mediáticas más confusas y complejas de la historia judicial, política y periodística chilena de los últimos años.

Para Guzzoni, "es la investigación lo que permite a las películas salir del lugar común. En este caso, trabajé con expedientes judiciales, prensa, fuentes literarias también, que me permitieron adentrarme en el caso con mayor propiedad, y entender las diversas aristas, ópticas y ángulos que tenía el caso".

"Como suele ocurrir, comencé con curiosidad, sin tener claro el punto de vista de la película, pero fue precisamente la investigación la que me convenció de que la protagonista y el co protagonista debían ser inspirados en Gemita Bueno y el cura Jolo, no así en los victimarios, en los periodistas o en un juez".

"Fue la investigación la que me permitió configurar con mayor tridimensionalidad varios de los personajes que allí aparecen y hacer este diálogo que no es estrictamente ajustado al caso sino que tiene licencias de ficción, pero que sin duda permite articular una reflexión acerca de ese hecho, de ese hito tan burlado", remató el cineasta.

Guzzoni no es el único autor interesante que está en la panorámica del Festival de Venecia, también marcarán presencia otros cineastas connotados. De hecho, el mismo realizador chileno comentó que le han llamado la atención otras producciones presentes entre la selección, "de directores que admiro y me gusta mucho su trabajo", por lo que las tiene en la mira, en el caso de que le alcance el tiempo como para ir a verlas en el marco del mismo evento.

Algunas de ellas son las novedades de Alejandro Gonzalez Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades), Noah Baumbach (White Noise), Lars Von Trier (la serie The Kingdom Exodus), Sergei Loznitsa (The Kiev Trial) y Gianfranco Rosi (In Viaggio).

El Festival de Cine de Venecia 2022 se realizará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.