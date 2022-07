La espera terminó y los fanáticos de Better Call Saul tendrán finalmente estas semanas los últimos capítulos de la serie, que llega al streaming con el estreno de la segunda parte de la sexta temporada.

A la espera de no solo ver los regreso ya confirmados de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul), sino el desenlace de personajes como Kim Wexler y Saul Goodman se meterá en la historia de Breaking Bad, el final de la producción ya avisa que llega con todo.

Mientras ya puedes ver el resumen en RedGol de toda la serie para llegar sin que se te pase ningún dato, la creación de Vince Gillian pretender cerrar la historia que inició en 2015 como un spin-off de Breaking Bad, y con un final que ya se piensa épico tras la gran popularidad y aplausos de la crítica que ha conseguido la serie original de AMC y que en Latinoamérica se puede ver en Netflix.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena Better Call Saul 6, parte 2?

Better Call Saul vuelve con la sexta y última temporada de la serie en Latinoamérica este martes 12 de julio en Netflix.

La serie estrenará un capítulo nuevo cada martes, de los 6 en total que tendrá este segundo ciclo de la temporada, la que es la final de la producción de AMC.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de la temporada 6 parte 1 de Better Call Saul, si aun no la ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el último capítulo de Better Call Saul?

En el séptimo episodio de Better Call Saul 6, vimos cómo Lalo regresó a Albuquerque y no precisamente a enfrentar a Gus Frings, autor de la matanza en su casa en México, sino que al departamento de Saul y Kim.

El líder del cartel mexicano llegó con un plan entre manos y necesita la ayuda del abogado, pero entró a la habitación justo cuando Howard enfrentaba a la pareja por la gran jugarreta que le hicieron, dejándolo como un drogadicto en su firma de abogados y arruinando el caso que tenían con el asilo de ancianos.

Lalo no se aguantó que Howard lo interrumpiera y le dio un disparo en la cabeza, solo para poder hablar tranquilamente con Saul y Kim en lo que fue un épico final para el episodio.