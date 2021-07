Beto Espinoza revela curiosa anécdota mientras trabajaba en "Cachureos" como "Epidemia"

El nuevo capítulo de Podemos Hablar reunió a conocidos ex integrantes del histórico programa de humor “Morandé con Compañía”

Entre los invitados se encontraban María José Campos (Porotito Verde) , Francisca Signa (Blanquita Nieves) Hans Malpartida (Miguelito), Ernesto Belloni y Beto Espinoza, este último recordó una divertida anécdota que involucra al querido personaje del programa infantil “Cachureos”, Epidemia.

Comenzó señalando que sufrió un impasse mientras trabajaba en el espacio de entretención producto del alcohol. “Me desmayé curado en el año 92. Fui a tomarme unos copetes el domingo, porque el lunes era feriado. Yo tenía que ir hacer unas promociones de Cachureos, trabajaba para los niños y no podía estar involucrado con el copete, era súper desubicado”.

Señaló que justo ese fin de semana se casó su mejor amigo. “Me curé hasta las patas, llegué a las siete de la mañana y tenía que irme a las 8:00 horas".

"Con el sentido de responsabilidad que siempre me ha caracterizado, me levanté y llego al baño. Me miré al espejo y no me acuerdo de nada más, la verdad. Me saqué la cresta y media en el piso, desmayado”, reveló Espinoza.

El comediante reveló que debido a su estado se cayó y se rompió la nariz, por lo que decidieron junto a su pareja inventar que estaba enfermo para justificar su ausencia. "Yo era super responsable y esa vez fracasé".

"Pasó piola", concluyó señalando.