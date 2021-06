Zack Snyder se viraliza por sugerente reacción ante polémica por escena censurada de Batman y Catwoman

El director de Justice League, Zack Snyder, se ha viralizado en las últimas horas, después de que publicó una reacción a la polémica que suscitó esta semana el hecho de que ejecutivos de DC Entertaiment decidieron censurar una sensual escena entre Batman y Catwoman en la serie Harley Quinn.

Fueron los creadores de la producción animada para adultos, Justin Halpern y Patrick Schumacker, quienes revelaron que en la "tercera temporada de Harley Quinn, cuando hubo un momento en el que Batman estaba bajando sobre el cuerpo de Gatúbela. Y DC nos dijo: 'No pueden hacer eso. No pueden hacer eso en absoluto'. La onda era: 'Los héroes no hacen eso'".

"Entonces les dijimos: '¿Están diciendo que los héroes son sólo amantes egoístas?' Y nos dijeron: 'No, es que vendemos juguetes de héroes para consumo. Es difícil vender un juguete si Batman está bajando hacia las partes íntimas de una mujer'", concluyeron los creativos.

Es por es que ahora el cineasta tras Man of Steel publicó una sugerente e íntima imagen entre Batman y Catwoman a modo de reacción ante la controversia, recalcando que tal acto de la pareja de personajes DC es "canon".

El tuit prácticamente explotó con casi 52 mil retuits, otros 25 mil tuits citándolo, cerca de 259 mil "me gusta" y más de 9 mil comentarios en respuesta a la reacción.