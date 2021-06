"Los héroes no hacen eso": DC decide censurar sensual escena entre Batman y Catwoman en serie de Harley Quinn

Sorpresa e indignación ha causado la revelación que hicieron los creadores de la serie Harley Quinn, Justin Halpern y Patrick Schumacker, quienes sacaron a la luz que los ejecutivos de DC Entertainment hicieron eliminar una sensual escena entre Batman y Catwoman del título animado para adultos.

Los detalles del suceso fueron publicado en el sitio especializado Variety, en un artículo que hablaba sobre la evolución del género de los superhéroes, reflexionando sobre el tono de la producción animada para adultos.

"Es increíblemente gratificante y gratuito usar personajes que se consideran villanos porque tienes mucho más margen de maniobra", comentó Halpern.

Y continuó: "un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de Harley Quinn, cuando hubo un momento en el que Batman estaba bajando sobre el cuerpo de Gatúbela. Y DC nos dijo: 'No pueden hacer eso. No pueden hacer eso en absoluto'. La onda era: 'Los héroes no hacen eso'".

"Entonces les dijimos: '¿Están diciendo que los héroes son sólo amantes egoístas?' Y nos dijeron: 'No, es que vendemos juguetes de héroes para consumo. Es difícil vender un juguete si Batman está bajando hacia las partes íntimas de una mujer'", concluyó el creativo.

Por el momento, si bien la compañía optó por descartar la escena, se desconoce si después de esto finalmente decida incluirla en los nuevos episodios de Harley Quinn.

En tanto, Harley Quinn se caracteriza por su humor sarcástico y de grueso calibre, además de violentas escenas de acción, de ahí que se trate de una serie animada para adultos.

Curiosamente, esta no es la primera vez que se insinúa un encuentro sexual entre Batman y Catwoman. En la reciente etapa de Batman con guión de Tom King, hay un capítulo llamado Azoteas, en que evidentemente se da cuenta de que ambos personajes mantuvieron relaciones sexuales sobre el tejado de un edificio de Ciudad Gótica.

De hecho, a propósito de esta polémica, el mismísimo dibujante de esta historieta, Mitch Gerard, recuperó uno de sus paneles en Twitter y comentó "En sí... Él puede ser así de malo".