A 30 años de la última vez que Michael Keaton personificó a Batman en Batman Returns de 1992, el actor regresará para interpretar al Caped Crusader en The Flash, la próxima película de Tim Burton.

Si bien, hace años había manifestado que nunca lo haría a menos que hubiera una razón real para hacerlo, Keaton manifestó a Variety que "parecía divertido".

"Tenía curiosidad de cómo sería después de tantos años. No tanto yo haciéndolo, obviamente, algo de eso, pero tenía curiosidad al respecto, extrañamente, socialmente. Todo esto es gigantesco. Tienen su propio mundo. Entonces, me gusta verlo como un extraño, pensando '¡Santo cielo!", agregó Keaton.

Pese a que este no ha sido su única oportunidad interpretando a personajes de cómics, debido a que fue parte de Spider-Man: Homecoming como el villano Vulture, el actor confesó que no ha visto ninguna de las películas del universo DC o Marvel.

¿Por qué Michael Keaton no ha visto ninguna película de Batman?

Michael Keaton dijo que la razón de por qué no ha visto ninguna de las producciones es porque siempre tiene varias cosas que hacer.

“Sé que la gente no cree esto, que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ninguna otra. Y no digo que no miro eso porque soy intelectual, ¡créeme! No es eso”, explicó.

Luego agregó: “Es solo que hay muy pocas cosas que miro. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!”.

The Flash está programada para estrenarse el próximo 23 de junio de 2023.