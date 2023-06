Michael Keaton regresa como Batman en The Flash: En esta plataforma puedes ver la película de 1989

Se acerca el estreno de The Flash y los fanáticos solo cuentan los días para disfrutar de la cinta protagonizada por Ezra Miller. De ese mismo modo, se dio a conocer la incorporación de Michael Keaton en esta nueva entrega del super héroe, interpretando a Batman, siendo su última vez en el film de 1989. Un clásico cinematográfico que puedes disfrutar en streaming.

¿Dónde puedo ver Batman (1989)?

El largometraje puedes verlo a través de la plataforma HBO Max. Así mismo, cabe señalar que Keaton dio vida al super héroe de Ciudad Gótica durante dos películas: “Batman” (1989) y “Batman Returns” (1992) filmes que fueron dirigidas por Tim Burton, dando como resultado dos de las mejores entregas del caballero de la noche en la pantalla grande.

Michael Keaton llega como el caballero de la noche en “The Flash”

Esto se pudo visualizar en el avance compartido por DC Comics, donde vemos a un Barry Allen aferrado a salvar la línea del tiempo donde su mamá aún está con vida. En el camino se encuentra consigo mismo, con Batman y con Kara Kent, conocida popularmente como “Supergirl”. En una escena épica, vemos al gran Michael Keaton de nuevo en su traje oscuro listo para decir: “sí, soy Batman”.

Michael Keaton dio a conocer por qué se alejó de Batman

Durante una entrevista concedida a El Universo, Michael Keaton reveló algunos motivos que lo llevaron a separarse de su personaje Batman.

“Siempre fue Bruce Wayne. Nunca fue Batman. Para mí, sé que el nombre de la película es Batman y es enormemente icónica y muy genial; un icónico cultural gracias a Tim Burton. El primer paso fue Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablé de eso”, comentó el actor.

“Batman hace esto y yo seguía pensando: ‘Todos ustedes están pensando mal aquí’. Sobre Bruce Wayne, ¿qué tipo de persona hace eso? ¿Quién se convierte en eso?”, fueron las palabras de Keaton.

Luego se dio a conocer que Tim Burton dejaría el filme, para suplirlo Joel Schumacher, quien tenía como objetivo desaparecer esa oscuridad que Burton había plasmado en las películas anteriores. Esto no fue del parecer del actor y decidió renunciar.

“Recuerdo una de las cosas que me alejé diciendo: ‘Oh, Dios, no puedo hacer esto’. Él me preguntó: ‘No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y todo tan triste. Y le dije: ‘Espera un minuto, ¿sabes cómo este tipo llegó a ser Batman? Quiero decir, es bastante simple”, concluyó el actor.