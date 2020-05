¡Hasta un hashtag le dedicaron! "Bailando por un Sueño" cosecha críticas por segunda noche consecutiva

"Bailando por un Sueño" volvió a ser blanco de críticas en la que fue su segunda noche desde su retorno a las pantallas de Canal 13 y a pesar de la defensa que salió a hacer el director ejecutivo de la señal, Maximiliano Luksic.

En esta oportunidad, el programa volvió a estar entre los temas más comentados de Twitter, por su reaparición en la programación en medio de la pandemia y con un peak de nuevos casos de contagio con coronavirus.

Pero la masificación de los comentarios no se hizo particularmente con el nombre del programa, sino que los siempre ingeniosos usuarios de las redes sociales ahora utilizaron el hashtag #BailandoPorUnVirus para manifestar sus reproches contra el espacio conducido por Martín Cárcamo.

Así, fueron miles los comentarios que proliferaron en la plataforma del pajarito, algunos hasta compartieron imágenes de sus denuncias contra la producción en el Consejo Nacional de Televisión. Estas fueron algunas de las publicaciones:

Me pregunto si hoy en el punto de prensa del Minsal , habrá palabras para #BailandoPorUnVirus , o solo nos referiremos a la irresponsabilidad de los coleros de Puente Alto. Ha , verdad que no es lo mismo reunirse en la feria, que en un set de la TV! Chile país clasista !!

Denuncié porque no hubo ni una autocrítica ante las quejas de [email protected] televidentes. Argumentan que el programa fue grabado, pero es el mensaje de normalidad el peligroso. Poca empatía con la realidad del país, no era el momento de volver. #BailandoPorUnVirus #BailandoPorUnSueño pic.twitter.com/hKA17rl3Ed

Aun me pregunto xq tanto en #BailandoPorUnSueno y en matinales, noticieros, etc, no todos usan mascarilla como x ej los q salen en pantalla, si se supone q x el decreto del 17 de abril es obligatorio sobre 10 personas! Donde esta el sumario sanitario o algo�� #BailandoPorUnVirus pic.twitter.com/rqjL1pYkbo

#BailandoPorUnVirus Soy enfermera, me aislé para no contagiar a mi familia, no los abrazo hace 2 meses, mi vida es hospital a casa, gano una mierda de plata, estoy expuesta al contagio día a día y ustedes INDOLENTES DE MIERDA ESTAN BAILANDO? Ojala no requieran VMI, se las niego.