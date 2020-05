"Éste es el mundo de bilz y pap (nueva normalidad)": Las duras críticas a "Bailando por un Sueño" en su retorno durante la pandemia

"Bailando por un Sueño" volvió con todo este lunes a las pantallas de Canal 13, tras suspender abruptamente su puesta al aire. Pero los televidentes se volcaron a las redes sociales para cuestionar la reaparición en pantalla de Martín Cárcamo y compañía en plena pandemia, con peak de nuevos casos de contagio en Chile.

Los programas se están grabando desde hace unas semanas, para no infringir el toque de queda y salir al aire con un stock numeroso de capítulos, mientras los nuevos registros se están haciendo dos días a la semana.

Los usuarios dirigieron sus críticas particularmente a las razones sobre la necesidad de volver a sacar al aire un programa que necesita a tanta gente para su realización.

Algunos compararon la cantidad de personas involucrada en la producción con las fiestas clandestinas que fueron sorprendidas en distintas comunas infringiendo la cuarentena y el toque de queda.

Estas fueron algunas de las críticas:

#BailandoPorUnSueño Me saco la chucha exponiendome en el hospital con pacientes positivos y estos gueones haciendo un programa de "Baile", cuando piden encarecidamente "respetar cuarentena" y ellos con gueones sin mascarilla.

#BailandoPorUnSueño Me da rabia, nosotros tenemos q comprarnos nuestros propios insumos para limpiar (cloro, amonio, paños y cubre calzado) xq simplemente no hay y el hospital nos da 1 mascarilla para usarla 12 a 9 horas continuas. Y ustedes jactandose de un "protocolo" corneta.

#BailandoPorUnSueno Martín C. ¿habrá visto la noticia que publicó su canal? “Chile entre los peores del mundo en respetar el distanciamiento social” pic.twitter.com/QI0Cu97xV3

¿Qué diferencia hay entre los hueones que hicieron fiesta en Maipú y poner a trabajar a un equipo tan grande como el del bailando en medio de una pandemia donde claramente no se respetan las medidas necesarias?. Igual de irresponsables la huea. #BailandoPorUnSueño

Posibilidades de que No se contagien todos los del programa ? #BailandoPorUnSueno pic.twitter.com/vfmiNxB4d5

Hospitales al borde del colapso, personal medico trabajando sin descanso por meses sin siquiera ver a sus familias....para que estos weones se den el gustito de hacer su estelar de baile. No se entiende. #BailandoPorUnSueno

Independiente que #bailandoporunsueño Este gravado o no! Esto es una falta de respeto para todos los PROFESIONALES de la salud en CHILE Hay gente que arriesgan sus vidas todos los días por los chilenos @canal13 sale con este pastel RANCIO! #BailandoPorUnSueno #BailandoPorUnSueño

La mascarilla no era obligatoria en lugares de trabajo? #BailandoPorUnSueño pic.twitter.com/W179jLnCUe

