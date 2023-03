Una vez más vuelve hacer noticia Bad Bunny, esta vez, como portada de la revista Time en su nueva edición que, por primera vez, desde sus inicios, se encuentra en español. En la fotografía vemos al intérprete de “Ojitos Lindos” posando artísticamente. Pero no solo eso es la noticia, sino que, durante la entrevista, le hizo una broma al actor chileno Pedro Pascal. Revisa los detalles a continuación.

Bad Bunny le tira una broma a Pedro Pascal tras salir en portada de Time

En la conversación que tuvo el cantante puertorriqueño para Time, el cantante ahondó sobre su carrera, su vida en Los Ángeles, EE. UU, y sus aspiraciones como artista.

Así mismo, abordó la oportunidad que tuvo sobre incipiente carrera como actor, recordando su trabajo junto al conocido actor Brad Pitt y aprovechando de bromear con la fama del intérprete chileno, Pedro Pascal.

Tras la temática, el artista fue consultado sobre su experiencia grabando la película Bullet Train, Benito comentó que “siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo (...) Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero”.

“Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cabrón”, confesó.

En ese contexto, el puertorriqueño fue consultado sobre si podría compartir algunos detalles de su próximo proyecto, la película de Marvel Studios “El Muerto”. “Aún no hemos grabado ninguna escena”, reveló.

Fue ahí que aprovechó de bromear con una inesperada indirecta al actor chileno de The Mandalorian y The Last of Us. “Quizás me cambien por Pedro Pascal”, bromeó el puertorriqueño.