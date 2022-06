Avatar 2 | Revelan cómo se verá Kate Winslet en The Way of Water

El misterio ha sido revelado. Se acaba de revelar el look que tendrá Kate Winslet convertida en una guerrera Na'vi para la secuela Avatar: The Way of Water.

En la película encarnará a una de las principales figuras de una nueva tribu que se encontrará con Jake Sally y su familia.

Llamada Ronal, será una de las líderes de los Metkayina junto a Tonowari, el personaje a cargo de Cliff Curtis. En consecuencia, Winslet tendrá uno de los papeles más relevantes en la entrega, mientras los protagonistas huyen al otro lado de Pandora.

¿Qué personaje interpreta Kate Winslet en Avatar 2: The Way of Water?

De acuerdo con las mismas palabras de Kate Winslet a Empire, Ronal "es profundamente leal y una líder intrépida. Ella es fuerte. Un guerrera".

"Incluso frente a un peligro grave, y con un bebé por nacer a bordo, aún se une a su gente y lucha por lo que más ama. Su familia y su hogar", remató la actriz.

Avatar: The Way Of Water tiene proyectado su estreno para el 16 de diciembre de este 2022.