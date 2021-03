"Perdí la motivación por la vida": Augusto Schuster confiesa que tuvo depresión y que "fuma mucha marihuana"

La relajada conversación que tuvo Augusto Schuster con Martín Cárcamo en "De Tú a Tú" dio pie para todos los temas. Así llegaron al punto de que el cantante confesó que tuvo depresión en un momento crucial de su vida, además de que actualmente es un activo consumidor de marihuana, para mantenerse "tranquilo".

Fue el año 2018 cuando el cantante se paró en el escenario de la Quinta Vergara para debutar en el Festival de Viña del Mar con un espectáculo propio, momento en que terminó recibiendo la Gaviota de Oro.

Y si bien fue una experiencia muy emocionante en su vida, el actor confiesa: "no estaba bien. Un poco antes de eso mi psicóloga me había dicho que yo tenía depresión y que estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida, en general. No me quería levantar de la cama, no quería hacer nada".

Al tiempo explicó que "Viña fue un proceso que me sacó un poco de eso porque estás dos meses preparando un show y estás 100% enfocado en eso, fue un escape. Pero igual así, me da lata el no poder disfrutarlo tanto emocionalmente en un buen estado, haberlo vivido de mejor manera".

"Yo me aislé, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de las personas que te hacen bien y uno se aleja y se va a vivir a su propia oscuridad, a su propio mundo. Dije que si en una de esas quiero no actuar más o no cantar más, lo hago".

"Si eso me va a hacer feliz lo dejo, no tengo que sentir la presión ni de la gente ni de nadie para seguir haciendo las cosas que quiero hacer. Y empecé a ser más honesto conmigo mismo: tomar decisiones por mí, por las cosas que yo quiero hacer", puntualizó.

Por otro lado, el artista contó que ya está evidentemente mejor y que su vida no está poblada por los excesos, aunque sí "fumo mucha marihuana, eso me mantiene muy tranquilo. No sé si la gente lo sabe o no, pero hace 5 años que fumo mucha marihuana".

No le gusta el alcohol y pero fuma todos los días, algo que antes, en la adolescencia, veía con malos ojos. Esa perspectiva cambió cuando llegó a Los Ángeles, California, a grabar su primer proyecto musical, allí se fumó su “primer primer caño”, a los 19 años.

"Como me hago cargo de decir esto acá, me hago cargo de decir que es súper importante el consumo responsable. Creo que el consumo responsable de la marihuana es muy importante porque yo tuve la suerte de empezar a fumar tarde, dentro de todo, yo tenía 22, 23, pero el desarrollo del cerebro en un ser humano es hasta los 19, 21”, terminó advirtiendo.