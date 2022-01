La nueva serie de Paramount Television Studios y Amblin Television "Atracción Fatal" ya encontró a uno de sus protagonistas, conocido actor deDawson's Creek tomará el papel basado en el personaje de Michael Douglas en la cinta del mismo nombre.

Escrita por Alexandra Cunningham a partir de una historia que coescribió con Kevin J. Hynes, la serie explora los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad con una mirada actual a los principales temas sociales.

¿Quién será el protagonista de la serie?

Joshua Jackson, conocido por su participación en las series Dawson's Creek y The Affair, será parte de la nueva serie. En la ficción el actor interpretará a Dan Gallagher, el objeto de la obsesión de su amante que será interpretada por la actriz de Chicas Pesadas, Lizzy Caplan, quien no lo deja en paz luego de una breve aventura.

“Joshua es un talento increíble que crea personajes bellamente complicados tanto en la pantalla como en el escenario”, señaló en un comunicado Nicole Clemens, presidenta de Paramount+ Original Scripted Series. “Él y Lizzy encajan a la perfección para contar una narrativa moderna y matizada sobre las complejidades de la psique humana. Estamos encantados de asociarnos con ellos para llevar esta historia provocativa y cautivadora a una nueva generación”.

¿Qué papeles ha tenido Joshua Jackson tras el fin de Dawson's Creek?

Jackson actualmente interpreta al personaje principal en Dr. Death, por la cual recibió una nominación al Critics Choice Award como Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión.

El intérprete del recordado Persy también participó en Fringe durante sus cuatro temporadas, en The Affair durante cuatro temporadas y más recientemente en la serie limitada de Hulu de Little Fires Everywhere.