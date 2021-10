Army of the Dead 2 | Zack Snyder revela el nombre de la secuela y entrega detalles de la trama

El director de cine Zack Snyder entregó detalles de lo que se viene en cuanto a su exitosa cinta Army of the Dead, revelando el nombre que tendrá la secuela y sobre qué tratará la historia.

Mientras hablaba de la nueva precuela de Army of the Dead, Army of Thieves con Inverse, Snyder reveló el título de la próxima entrega de la franquicia, el nuevo filme llevará por nombre Planet of the Dead. Lo deja entrever que el ataque de los muertos vivientes se está masificando de manera inimaginable.

El director además entregó detalles sobre el futuro de Dieter (Matthias Schweighöfe), que al cierre de la cinta tiene un futuro incierto.

"Claramente, ha usado su dinero para abrir una cerrajería donde sea que esté - Barstow o San Bernandino", dijo. "No sé si ha hecho mucho más que [acumular] una clientela. Ciertamente tiene mucha confianza en su capacidad para [instalar] cerraduras en sus porches traseros". expresó.

Asimismo, añadió sobre lo que le gustaría ver más adelante: "La verdadera aventura sería ver qué le pasó cuando la puerta de la caja fuerte se cerró. ¿Lo mató Zeus o no? ¿Qué pasó? No lo vemos morir en cámara, y todavía queda algo de tiempo. Gané No te diré lo que sucede en Army of the Dead 2, también conocido como Planet of the Dead, pero digamos que existe la posibilidad de que Dieter sobreviva. Y existe la posibilidad de que el roce con la muerte le hubiera hecho querer encontrar a una Gwendoline encarcelada".

¿Qué pasó al final de Army of the Dead?

En el final de la película Vanderohe sobrevivió al atraco y se subió a un avión con rumbo a Nuevo México. Sin embargo, el luchador ha sido mordido, lo que insinúa que podría ser un nuevo Alfa zombi en el futuro.