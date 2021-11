Arcángel sigue de luto tras la trágica muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años, pero eso no le ha impedido tener contacto con sus fans a través de las redes sociales. Así fue que en una transmisión en vivo el reguetonero aseguró que quiere conocer a la mujer que dio muerte a su pariente para ayudarla.

El hermano menor del intérprete se encontraba manejando por el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico, cuando un vehículo que venía en sentido contrario invadió su carril y provocó la colisión con consecuencias fatales.

Más tarde se reveló que la responsable del accidente fue una mujer que supuestamente conducía en estado de ebriedad.

A propósito del fatídico episodios que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, Arcángel hizo un live en que comentó: "Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano, porque yo sé que hay millones, miles, cientos con rencor. Yo nunca le he visto. Yo no sé quién es. Yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo. Porque el alcoholismo es una enfermedad".

Arcángel: ¿Por qué el reguetonero quiere ayudar a la mujer que mató a su hermano?

En la misma instancia, Arcángel amplió por largo rato sus perspectivas en torno a la responsable de que Justin dejara de existir.

Así, expuso que "los que me conocen a mí saben. Y ustedes saben los accidentes de tránsito que tuve yo. Muchos lo pueden saber... Muchos salieron en las noticias... Porque todo lo negativo mío sale en la prensa. Es como la noticia que les encanta dar. Cuando yo he cometido errores, cuando yo estoy abajo. Eso es lo que corre. Pero está bien. Gracias a Dios por eso también. Hay que preocuparnos cuando no se diga nah".

"Y decirle a esa persona... Tú te llevaste... Tú sabes lo que hiciste, cabruna, pero yo no te odio. ¿Por qué? Porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad y yo lo que voy a hacer es ayudarte. Eso es lo que yo voy a hacer", continuó.

Por otro lado, advirtió que "yo sé que esa señora no mató a mi hermano porque ella dijo 'me voy a meter aquí, voy a aprovechar esta nota que yo tengo y voy a ver si mato a alguien'. Yo sé que ella no hizo eso, queriéndolo hacer. Al igual que yo tampoco me estrellaba contra todo el mundo queriéndolo hacer".

"Que fue un acto irresponsable, sí. Que se llevó una vida inocente, sí. Que le arrebataste un hijo, un hermano, un primo, un amigo, a mucha gente, sí. Pero a la misma vez no fue de maldad, porque fue todo bajo los efectos de una gran enfermedad".

"Yo le voy a dar un abrazo", dijo antes de llegar al punto en que no pudo contener más las lágrimas. "Yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mi ayuda, por favor".

Antes de cerrar, Arcángel sostuvo que "con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora: que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle. Que ella, aceptando mi ayuda, me va a hacer sentir mejor".