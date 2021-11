Arcángel lamenta la muerte de su hermano en trágico accidente: "Nunca me había sentido tan derrotado, tan perdido!"

El pasado fin de semana falleció repentinamente Justin Santos, de 21 años, hermano del reconocido cantante de reguetón Arcángel, artista que ahora dedicó un extenso mensaje en memoria de su pariente.

El hermano menor del intérprete se encontraba manejando por el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico, cuando un vehículo que venía en sentido contrario invadió su carril y provocó la colisión con consecuencias fatales.

Un segundo pasajero, que iba junto a Justin, salió expulsado del transporte y solamente terminó lesionado.

Más tarde se reveló que la responsable del accidente fue una mujer que supuestamente conducía en estado de ebriedad.

Arcángel: ¿Qué dijo el reguetonero tras la muerte de su hermano menor?

Como es usual, Arcángel se volcó a su cuenta en Instagram para desahogarse tras la repentina partida de su pariente.

"Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado,tan perdido! Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO,LEAL,REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti!", partió diciendo.

Eso para luego añadir: "Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo,mi hermanito,mi amigo,mi PROTECTOR! Te vi nacer y te crie junto a Mi madre con todo el amor del mundo,Cambiaba tus pañales,te daba de comer cuando mami se iba a trabajar,no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto!".

"Creciste B y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi te fuiste mi hijo! Pero te prometo algo,cuidaré de nuestra madre más todavía así como tú lo hacías y no solo a ella tú cuidabas de todos nosotros! De mis hijos (tus sobrinos) de nuestra hermana y sus hijas (tus sobrinas) tu eras el protector de TODOS!".

"Aun siendo el menor de nosotros los hijos de CARMEN eras el más alegre,el que siempre sonreirá y el que siempre quería ver a su familia junta! El bebé de MAMI mi HIJO MAYOR como yo le decía a todo el mundo! Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estas! Pero confío en que PAPÁ DIOS me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme,con mi frente en alto! Orgulloso del hombre que te convertiste! JUSTIN SANTOS mi ETERNO MANEJADOR!", recalcó Arcángel.

Luego explicó que la imagen que acompañaba su publicación "es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tu! MI ANGEL!".

"Yo nunca te despediré,solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver! Pero mientras tanto que se siga cumpliendo la voluntad de DIOS! Nos vemos pronto pero NO AHORA! AHORA ME TOCA CUIDAR DE ESTA FAMILIA MÁS QUE NUNCA! Y ESO LO HARÉ A TU NOMBRE CON TODAS LA FUERZAS DEL MUNDO!".

"Acompaña a PAPÁ DIOS mientas el me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar! Descansa en paz REY,vuela alto REY y cuídanos desde tu nuevo lugar! EL REINO DE DIOS!", remató el reguetonero.