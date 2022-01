María José Quiroz dejó caer un balde de agua fría a los responsables y los seguidores del estelar de Canal 13 Aquí se Baila, después de que presentó su renuncia al programa.

Fue minutos antes de concluir el episodio emitido anoche que Sergio Lagos anunció la noticia y posteriormente se pasó a revisar un video en el que la actriz comunicaba su decisión.

"Estoy haciendo este video para contarles que no voy a poder seguir en competencia porque me lesioné", partió indicando Quiroz.

Esto, para luego explicar que "tuve una lesión, traté de seguir ensayando y bailando y me volví a lesionar. Así que me mandaron con licencia y estoy mucho mejor, pero el programa obviamente no podía esperar semanas a que yo me recuperara, porque no era justo para ningún participante".

Curiosamente, al compartir el clip sobre la renuncia en redes sociales, desde Canal 13 resaltaron que "ojo que no es un hasta siempre, sino hasta luego según sus palabras ��".