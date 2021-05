"¿Para qué quiero esta porquería de vida?": Mujer de 75 años que duerme en consultorio emociona a Ángeles Araya

En el programa "Aquí somos Todos" se presentó el caso de María una adulta mayor de 75 años quien duerme en un consultorio debido a que su pensión no le alcanza para arrendar un lugar para vivir.

En el consultorio SAR Los Quillayes en la comuna de La Florida, dormía sentada diariamente la adulta mayor, quien recibe una pensión solidaria de $150 mil pesos. La mujer señaló que no tiene familia, ya que su madre y su hermana fallecieron hace años.

María comentó al programa que se viste y puede ducharse gracias a la ayuda de vecinos que le prestan ayuda. "No tomo desayuno todos los días, antes sí tomaba". confesó.

La conductora del espacio, Ángeles Araya le consultó a la mujer "¿Con qué sueña usted hoy, María, a sus 75 años?". quien entregó una fuerte respuesta. "No, no sueño con nada. Si pasara un auto o alguien me disparara. ¿Para qué quiero esta porquería de vida?", dijo la mujer, emocionando a la periodista.

"María, ¿le cuento algo? Yo tengo 40 y usted tiene 75 años. Lo que usted ha vivido es muchísimo más de lo que yo he vivido sin duda. Nunca podemos permitir que una persona diga que no tiene sueños si la vida está hecha de sueños. Ya, hagamos una cosa. Que le parece si todos trabajamos en este programa para conseguirle ese sueño?".

La mujer señaló que lo único que quiere es un lugar para poder dormir. "No importa que fuera chica, entrar a mi cama y no deberle a nadie".

El programa de Canal 13 se movilizó para entregarle la ayuda que necesita María, en donde recibió la ayuda necesaria.

La Seremi de la región Metropolitana, Catherine Rodríguez, le informó a la señora María que podrá ser beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunció que la mujer recibirá un subsidio de arriendo, con el cual podrá acceder a su vivienda.