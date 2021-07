Periodista de Aquí Somos Todos relata que lo drogaron para robarle: "Una de las cosas más traumantes que he vivido"

El periodista de Aquí Somos Todos Matías Vera entregó un inquietante testimonio en el que narró cómo supuestamente lo drogaron para posteriormente robarle sus pertenencias desde su mismísimo hogar.

Vera reveló su experiencia después de que entrevistó a una mujer que dijo ser víctima de un delito similar, a quien desconocidos le sustrajeron una cuantiosa suma de dinero desde su casa.

El reportero explicó que en su caso el incidente tuvo lugar en el Barrio Bellavista, "fue impresionante, muy chocante, probablemente una de las cosas más traumantes que he vivido en mi vida".

Recién había llegado a vivir a Santiago desde Concepción y tras pasar por una discoteque, acompaño a una de sus amigas hasta su casa.

En calle Santa María, se le acerca un desconocido. Según describió se trataba de "un hombre joven, tiene que haber tenido unos 25 años o quizás un poco más, y me dice ‘compadrito, sabes que yo no soy de acá, mis amigos me dejaron botados, se fueron y yo no sé dónde tomar la micro'".

Conversó con el individuo e intentó ayudarlo, pero el tampoco sabía cómo llegar hasta donde su contraparte quería dirigirse. El sujeto le pidió que lo acompañara hasta que comenzara a funcionar el Metro.

"Yo me senté con él en las bancas que están al borde del río (...) rodeados de los puestos de la gente que vende, los comerciantes. Y había mucha gente y nos pusimos a conversar, me contó de su vida", continuó.

En ese momento, el individuo le ofreció una cerveza, pero el periodista la rechazó. El sujeto sacó dos más, y la tercera la aceptó. Estaba cerrada, por lo que no le levantó sospecha alguna. Pero eso es lo último que recuerda.

"La abro, pego un sorbo de cerveza y despierto 5 horas después, en mi cama, en mi departamento a 3 cuadras de ahí", relató Vega, quien sólo despertó cuando su compañero de hogar le preguntó si había visto su computador.

Fue su room mate, quien le contó a Matías que la noche anterior llegó con cinco personas, con quienes había pasado la velada. El notero no recordaba nada, entonces se dio cuenta que había sido víctima de un robo y que lo habían drogado.