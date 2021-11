La periodista Ángeles Araya está al borde de tomarse las mañanas con el estreno de Tu Día, el matinal con foco periodístico y de actualidad que llegará a tomar el espacio que dejó vacío Bienvenidos. Por lo mismo, conversó con Red Gol sobre las proyecciones que tiene para el debut e incluso aclaró cuál es su bandera de lucha para la puesta al aire.

Sobre su preparación para hacerse cargo de un programa de 5 horas, de lunes a viernes, Araya explicó que "el Aquí Somos Todos me permitió un rodaje precioso, pero también tengo que sumar y tengo que ser realista con trabajo que he realizado en otros programas, no solamente en televisión".

"En la radio, en un programa nocturno sola, en la mañana en el expreso con Álvaro Escobar en su minuto. Después en el 3x3 cuando estuve con Miguel Acuña, que es un público totalmente distinto a las 5 de la mañana. Después mi participación en el Bienvenidos", puntualizó.

Además, acerca del público distinto al que antes tenía en el programa de la tarde de Canal 13, Ángeles planteó que "he ido trabajando, no conozco todos los públicos, no tengo la varita mágica; pero he ido puliendo mi conducción".

"Creo que lo que mi desafío ahora, en este horario, es primero ser yo. No ser un personaje. Y, segundo, tratar de acercar los temas a la ciudadanía, con datos, con herramientas, consejos, tips, que le puedan hacer sentido a las personas"

"Pero es un buque grande, hay que ser honestos", subrayó Araya.

Ángeles Araya: ¿Cuál es la "bandera de lucha" que tendrá en el matinal Tu Día?

En la misma línea, Ángeles Araya reflexionó en torno a lo que es el escenario televisivo en que llega Tu Día a Canal 13, en un horario altamente competitivo y con claras tendencias en materia de audiencias.

"Cuando decimos es un súper buque, es un súper buque. Pero además los matinales pasaron a ser el prime de los canales. Es donde se da la gran pelea en términos de números. Pero, nosotros desde la humildad absoluta, lo hemos tomado como que queremos entregar un producto distinto. No estoy diciendo mejor o peor, ni de mejor calidad o peor, sino que un programa distinto", planteó en primer lugar.

El asunto es que "está apostando por ser un programa de actualidad. Y eso, que sea entretenido, que sea lúdico, simpático, que sea servible para las personas. Si eso lo conseguimos, yo me doy por pagada, porque es lo que anhelamos. Es por lo que estamos trabajando".

"Y si no se da, tenemos que construir, tenemos que seguir trabajando para lograr ese objetivo que nosotros queremos. ¿Es un escenario difícil? Obvio, porque el público ya está anichado (sic) en los otros matinales".

"No estamos esperando robarle público al otro. No queremos que al otro le vaya mal. Todo lo contrario. Queremos cautivar un público que no se siente identificado con esos programas que hay. Entonces, ¿va a ser mejor o va a ser peor? No, va a ser distinto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quiero yo, esa es mi bandera de lucha y eso es lo que estoy defendiendo", remató Ángeles.