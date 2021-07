¡Pelea, pelea, pelea! Amaro Gómez-Pablos puso en su lugar a Dr. File por criticar el uso de mascarillas

El conductor del matinal Bienvenidos Amaro Gómez-Pablos le paró los carros, llamó al orden y puso en su lugar a Cristián Contreras, más conocido como Dr. File, a propósito de las críticas que ha hecho sobre el uso de las mascarillas, sin respetar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, a pesar de que actualmente busca firmas para impulsar su candidatura presidencial.

"¿Por qué no estás considerando la salud de las personas cuyos votos estás reclamando?", fue la consulta sin filtro que le hizo el periodista al presidenciable.

La consulta la hizo en medio del programa de Canal 13 después de que en febrero pasado apareciera en un viral cortando unas mascarillas, cuestionando su uso como forma de protección contra la Covid-19. En tanto que recientemente se dejó ver un mercado de Valdivia sin mascarilla, mientras los locatarios le gritaban que se la pusiera.

Contreras entonces sostuvo que está en contra de su uso al aire libre de los tapabocas y "somos críticos de las políticas sanitaria del gobierno actual de nuestro país. Una de ellas son las mascarillas".

"Cuando uno toma todos los estudios científicos sobre la eficacia real de las mascarillas, todos los estudios del mundo, uno puede llegar a a conclusión de que son inconsistentes. Los dictámenes del Ministerio de Salud son abusivos y dictatoriales contra la población chilena".

"No me he vacunado, no lo he necesitado, porque estamos sanos", recalcó.

Entonces, Amaro procedió a refutar los planteamientos hechos por Contreras, por más de 10 minutos. Razón por la que fue duramente criticado en redes sociales, por lo que terminó poniendo en su lugar también a los usuarios de Twitter:

