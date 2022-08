Amar Profundo, la teleserie nocturna de Mega que se grabó en Cocholgüe, está a pocos días de llegar a su fin, así lo anunció la producción al revelar que la ficción protagonizada por María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzun ya tiene fecha de termino.

En los capítulos más recientes se mostró como las parejas más importantes de la serie viven momentos complicados en su relación.

Por una parte, Eric (Pedro Campos) y Marina (Josefina Montané) viven tensos momentos por la situación que afecta a Gaspar, quién debe comenzar a vivir con su padre Cristóbal (Hernán Contreras), tras el juicio por su tuición.

Pero el menor no acepta la decisión y se escapa ya que no quiere separarse de Eric ni de Marina. Tras vivir un complejo momento en donde la vida de Gaspar corrió peligro, ambos conversan con él y le piden ser fuerte tras el resultado. Gaspar, al ver la escena. decide ceder la tuición a la pareja ya que entendió que su hijo no quiere estar con él.

Tamara (María Gracia Omegna) y Fabián (Nicolás Oyarzún) deben separarse temporalmente y tienen una emotiva despedida en donde expresan sus sentimientos por el otro.

¿Cuándo termina Amar Profundo?

La teleserie nocturna de Mega llegará a su fin el próximo miércoles 24 de agosto.