Amar Profundo, la teleserie nocturna de Mega que se grabó en Caleta Cocholgüe, está muy cerca de llegar a su fin, así lo anunció la producción al revelar que la ficción protagonizada por María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzun se encuentra en su recta final.

En los capítulos más recientes se mostró como las parejas más importantes de la serie viven momentos complicados en su relación.

Por una parte, Eric (Pedro Campos) y Marina (Josefina Montané) viven tensos momentos por la situación que afecta a Gaspar, quien podría tener que irse a vivir con su padre Cristóbal (Hernán Contreras), tras el juicio que se está realizando por su tuición.

Mientras que el pescador no quiere estar alejado del pequeño, a quien crió desde que era un bebé, tampoco quiere que Marina se vea afectada, por lo que le propone que acepte el trato que propuso su ex pareja y que el cuidado del menor quede en manos de su madre, incluso si eso significa que él ya no podrá ver al niño.

Asimismo, Tamara también se encuentra viviendo un complicado momento tras la detención de Fabián, quien supuestamente amenazó a embarcaciones de Alfa Sur. Ignacio (Jorge Arecheta) le informa que se acercan consecuencias graves para el pescador.

Finalmente Ramona (Magdalena Müller), también vive un complejo momento en su relación tras escuchar a Chaparro (Fernando Godoy) conversando con alguien por teléfono, organizando una visita a sus espaldas, lo que la deja muy preocupada.

¿Cuándo se emite el último capítulo de Amar Profundo?

Mega aún no anuncia la fecha oficial del final, sin embargo, ya se reveló que se encuentra en su recta final. Revisa el avance del nuevo capítulo a continuación.