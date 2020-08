¡"Altered Carbon" no va más! Netflix decidió cancelar la serie de ciencia ficción

Netflix decidió quitarle el soporte vital a otro de sus títulos originales. Esta vez se trata de la serie de ciencia ficción "Altered Carbon", producción protagonizada por Joel Kinnaman y luego por Anthony Mackie, interpretando al mismo personaje de Takeshi Kovacs.

La decisión llega después de que servicio de streaming produjo dos temporadas adaptadas desde las reconocidas novelas de Richard K Morgan.

Según informa Deadline, la cancelación no se debe especificamente a la pandemia del coronavirus, como sí influyó en el caso de "I Am Not Okay with This" y "The Society"; sino que la determinación llegó sustentada en la fuga de espectadores que hubo entre la primera y la segunda temporada, sobre todo en comparación con los que costaba crear la producción.

Netflix aún retiene otros títulos de ciencia ficción en su catálogo, como "Another Life", que recientemente fue renovada para una nueva temporada.

En tanto, el próximo viernes 4 de septiembre se sumará a la cartelera "Away", con Hillary Swank.