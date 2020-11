Alonso Quintero asegura que "perdió pegas" por romance con Sigrid Alegría

El actor Alonso Quintero tenía proyectos con el Área Dramática de Canal 13 a principios de la década, pero la relación con el canal privado terminó abruptamente, según cuenta ahora, por el mediático romance que vivió con la también actriz Sigrid Alegría.

El affair se dio a conocer en diciembre de 2013 y desde entonces los medios de farándula le dieron una gran cobertura, centrándose particularmente en la diferencia de edad entre ambos. En ese tiempo, Alegría tenía 39 años, mientras que Quintero apenas 20.

Ambos formaban parte del elenco de la teleserie de Canal 13 "Mamá Mechona", que sería la última producción dramática que Quintero hizo hasta su incorporación en Mega, donde se sumó a "Perdona Nuestros Pecados", en 2017.

En medio de "La Divina Comida", Quintero recordó esos tiempos como "una relación muy bonita", pero hablaron de momentos en que un vínculo con una mujer mayor genera cuestionamientos. "A mí me costó pegas, por ejemplo… En serio, a mí me costó pegas", sostuvo el actor.

Alonso Quintero y Sigrid Alegría tuvieron una relación que se extendió por poco más de un año.

El hecho de hacerse más famoso tampoco le ayudó mucho más. "Eso no es pega para mí. Yo no lucro ni vendo mi vida privada y espacios personales, y no cobro por ir a programas a hablar de mi vida o por hacer eventos en base a mi vida privada. Entonces me costó pega", resaltó Quintero.

A eso añadió que "convengamos que hay gente muy prejuiciosa y lamentablemente también hay prejuicio dentro de las personas que toman las decisiones en cualquier tipo de empresa".

"Y en algún momento yo tenía un contrato, justo cuando empezó todo este tema con la Sigrid, y tenía que hacer un proyecto de una teleserie, que me duraba un año más, no sé qué. Y a mí se me bajó del proyecto a propósito de todo esto que había pasado", puntualizó el actor.

Sobre los argumentos que recibió de parte de los ejecutivos, Alonso reveló que: "La explicación fue ‘es que esto que pasa entre ustedes genera una imagen que el canal no".

"Ese era el argumento. Que la gente no lo toma tan bien porque es muy distinto, porque Chile no está acostumbrado a este tipo de cosas", continuó.

Esto para luego resaltar que no se cuestionó la relación a pesar de lo que le indicó el representante de Canal 13.

"Podría haber sido, pero en realidad cuando me dicen eso me doy cuenta que hay un problema de juicio de parte de ellos. Yo tengo clara mi relación con lo profesional y yo no iba a dudar de mi relación porque ellos fueran como las pelotas".

“Al final fue una relación muy bonita. Como todas las relaciones, con altos y bajos. En realidad a relación nunca fue mucho tema para nuestro círculo, fue más tema mediático pero para nuestras familias no", sentenció.