Sigrid Alegría es una de las múltiples actrices que han salido a apoyar públicamente a Gabriel Boric. Pero luego de su anuncio comenzó a ser acosada y a recibir amenazas desde los partidarios de José Antonio Kast.

La intérprete expuso la situación por medio de su cuenta en Instagram, donde grabó un video y lo compartió bajo la consigna: "Ignóreles, no sea ignorante, dicen por ahí".

En el clip, Sigrid comenta: "¿Les cuento algo? Somos tan especiales, que los Kastianos y sus bots están haciendo campaña en mi Instagram".

"¿Y cómo lo hacen? Haciendo bullying, descalificando, igual que su candidato", expuso Alegría.

Sigrid Alegría: ¿Qué comentarios ha recibido de parte de los partidarios de Kast?

"Me dejan mensajes, dejando en claro que investigaron mi vida, amenazándome con que voy a quedar cesante y sacando en cara errores que me han enseñado muchas cosas en mi vida, incluso que no merezco vivir", explicó Sigrid

Y luego procedió a contar que le han dicho "ridícula, enferma mental, drogadicta, estúpida, fea, vieja, gorda y muuuuuuuuuucho más".

"Es una cultura, es una mala costumbre aprendida... Kastianos no son bienvenidos aquí, revise su cultura", les recalcó la actriz a los partidarios de José Antonio Kast.