José Antonio Kast no se rinde y confirma que será candidato presidencial por tercera vez

Este pasado miércoles, el líder del partido Republicano, José Antonio Kast, anunció su candidatura presidencial para el 2025. El excandidato presidencial buscará una vez más luchar por llegara a La Moneda en los próximos años.

La noticia se dio a conocer a través del programa “Estado Nacional” de 24 Horas. En dicha instancia, Kast aseveró que “Nosotros no tenemos definido quién va a ser nuestro candidato, yo diría que estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía”.

Sin embargo, declaró sus intenciones de ser el próximo Presidente de la República: “Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”, dijo el fundador de Republicanos.

José Antonio Kast descarta estar en primarias con Chile Vamos

Cabe recordar que en las dos ocasiones que el excandidato presidencial fue partícipe del proceso, no estuvo presente en las primarias .

En ese contexto, el exparlamentario opinó que al no estar en primarias: “hemos sido exitosos en el resultado. Entonces creo que hemos demostrado en los hechos que sin primarias nosotros potenciamos el voto del sector”.

No obstante, solo se trata de una opinión, ya que precisó que es una determinación de su colectividad.

“Es más fácil” competir contra Michelle Bachelet

Sin dudas uno de los temas que dio que hablar fue su posible enfrentamiento con la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para el mes de noviembre de 2025.

Durante el programa de 24 Horas, se le consulto acerca de si competiría en las presidenciales contra la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

José Antonio Kast aseguró que competir contra Michelle Bachelet no sería problema para él: “Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos“.

Pero esto no sería todo, debido a que su eventual competencia no supondría una dificultad para su candidatura. En esa ocasión, Kast opinó que competir con la exmandataria “es más fácil“, ya que tiene que dar explicaciones por su último “muy mal gobierno”.

“Ella va a, entre comillas, arriesgar su capital político, porque claramente tendrá que hablar de temas que no tienen hoy solución. Ella estudió Medicina, es médica. (El sistema de salud) un desastre. Ella hizo la reforma educacional, un desastre. Preguntemos a cualquier ciudadano si está feliz con la tómbola o los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), quién firmó: ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno”, remató.