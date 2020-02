"All the Bright Places": Elle Fanning y Justice Smith protagonizan emocionante drama de Netflix

Netflix reveló este jueves el primer trailer de "All the Bright Places", la adaptación de la novela para jóvenes adultos y best seller de Jennifer Niven.

Devastada por la muerte de su hermana, la introvertida Violet Markey (Elle Fanning) redescubre la alegría de vivir al conocer al excéntrico e impredecible Theodore Finch (Justice Smith), quien oculta un complejo secreto que define su personalidad.

"Violet y Finch", como fue traducido el título para Latinoamérica, debutará el próximo 28 de febrero en la plataforma de streaming.