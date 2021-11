Alerta Roja, la película protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, se convirtió este fin de semana en el estreno cinematográfico más grande en la historia de existencia que hasta ahora tiene Netflix. Pero su creación no fue fácil, tuvo múltiples desafíos para llegar a ser realidad.

Cuando la Interpol envía una Alerta Roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

RedGol conversó con George Cottle, el coordinador de acción y acrobacias de Red Notice, para contar los detalles que convirtieron esta entrega en una producción de gran envergadura.

Cotter tiene una experiencia de proporciones: el hombre ha trabajado en las secuencias de acción de películas como The Dark Knight, Interstellar y Tenet, de Christopher Nolan, además de la reciente trilogía de Spider-Man, de la mano de Marvel y Sony.

¿Pero qué hace la diferencia entre esos blockbusters y Alerta Roja? Cottle contó que "lo primero que tuvimos que enfrentar fue el hecho de que esta iba a ser una película gigantesca, con tres de las mayores estrellas cinematográficas en el planeta".

"Eso fue, honestamente, lo más excitante y también lo más desafiante de hacer una película de acción. Porque ellos han estado en medio de tanta acción sorprendente a estas alturas, así que al ponerlos a los tres juntos, sabíamos que teníamos que hacer algo mucho mejor. Teníamos que hacer algo muy divertido para que todos disfrutaran", puntualizó.

Alerta Roja: ¿Cuántas de las escenas de acción las hicieron realmente los actores?

En películas como Alerta Roja está el trabajo que hacen los actores con la presencia de sus rostros frente a la cámara, pero también es importante el trabajo de los dobles de acción, quienes se llevan la carga más riesgosa entre las explosiones, los saltos y los golpes.

El asunto es que las grandes estrellas pueden ser utilizadas hasta cierto punto en las filmaciones, según cuenta Cottle, en el caso de Alerta Roja, "la metodología que usamos no la pusimos exclusivamente sobre la mesa para esta película. [En primer lugar] siempre filmamos todo lo que podemos con los dobles, para poder entender qué partes son peligrosas, donde deberíamos cambiar a los actores por los dobles".

"Una vez que fijamos los parámetros, hacemos que los dobles trabajen con los actores, que los pongan a punto y seleccionamos las secciones que filmaremos con nuestros héroes y las otras que haremos con los dobles".

"Esto porque finalmente los tres, DJ, Ryan y Gal, son tremendamente talentosos y se encuentran en gran forma, son más que capaces de hacer el 99% de las escenas de acción; pero tenemos que ser cuidadosos con ellos, porque son demasiado valiosos para la película, como para arriesgarlos. Pero físicamente son increíblemente talentosos y capaces", recalcó George.

Aunque, consultado por si llegaron a algún punto en que uno de los talentos quiso hacer algo arriesgado, Cottle confiesa que "hubo unos cuantos momentos en que lo estaban pasando tan bien con la acción, que decían 'no, no, no. Lo tengo, lo tengo'".

"Especialmente, ocurrió en el material de la pelea en la sala de exhibiciones. Esos movimientos... Esa fue una secuencia muy complicada. Así que nos tomamos nuestro tiempo, fijamos la acción y lo hicieron muy bien, era muy entretenido verlos", confesó.

Alerta Roja: ¿Quiénes son los dobles de riesgo de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds?

Alerta Roja tiene la particularidad de reunir a estas tres estrellas, pero también a los experimentados dobles que los acompañan desde hace años.

Por lo mismo, George Cottle resaltó que "tuve mucha suerte, porque cuando comenzamos a filmar, estos actores siempre están increíblemente ocupados. El tiempo es muy, muy corto, finito. Pero los tres tienen dobles que han trabajado con ellos por muchos años".

"Dwayne tiene su doble que es su primo Tanoai (Reed) y luce igual que él, es gigantesco. Ryan tiene a Jonny James, que ha trabajado con él en muchas películas. Gal tiene a Christiaan (Bettridge) que colaboró con ella en Wonder Woman. Cuando armamos la escenas, todos tienen exactamente el mismo físico que los actores", continuó George.

En tanto, "otro aspecto en que los dobles tienen que ser buenos es, no sólo ser físicamente parecidos, también tienen que aprender a moverse, caminar, correr, como los actores, incluso pelear de la manera en que los actores lo hacen. Eso realmente ayuda".

"Tener a estas tres personas juntas, para poner en marcha las escenas, fue realmente beneficioso para entender la manera en que se mueven y lo que les gusta hacer y lo que no va con ellos", remató Cottle.

Alerta Roja está disponible desde el viernes 12 de noviembre en Netflix.