Alerta Roja, la película protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, se convirtió este fin de semana en el estreno cinematográfico más grande de Netflix. Éxito que no sólo se atribuye a las grandes estrellas involucradas, sino que también a las gigantescas escenas de acción que la hacen tan atractiva para el público masivo. Por eso, aquí revelamos ¿cómo se hizo ESA espectacular escena de pelea los tres protagonistas involucrados?

Cuando la Interpol envía una Alerta Roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Dwayne Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

RedGol conversó con George Cottle, el coordinador de acción y acrobacias de Red Notice, para conocer los detalles de la planificación sobre la escena en que las estrellas de la película tienen un extenso enfrentamiento en la sala de exhibición a la que se cuelan para obtener uno de los huevos de Cleopatra.

La conversación con Cottle derivó en particular hacia esa gran secuencia cuando fue consultado por si llegaron a algún punto en que alguno de los talentos quiso hacer algo arriesgado.

Cottle confiesa que "hubo unos cuantos momentos en que lo estaban pasando tan bien con la acción, que decían 'no, no, no. Lo tengo, lo tengo'. Especialmente, ocurrió en el material de la pelea en la sala de exhibiciones. Esos movimientos... Esa fue una secuencia muy complicada. Así que nos tomamos nuestro tiempo, fijamos la acción y lo hicieron muy bien, era muy entretenido verlos".

Alerta Roja: ¿Cómo se hizo la escena de la habitación roja en la película de Netflix con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds?

Según expuso George Cottle, "básicamente eso es un set, se construyó sobre un escenario. En un principio, el departamento de arte tenía propuestas visuales sobre cómo debería lucir, qué tan grande iba a ser la habitación y qué tan grande era el espacio en el que se podría operar. Tomamos esos planos y los llevamos hasta nuestra zona de ensayos y, aunque no lo creas, creamos todo ese espacio con cajas de cartón".

"Construimos todos los muros, todos las vitrinas de exhibición y marcamos con mediciones casi perfectas, para tener una idea de cómo iba a lucir el set mucho antes de que construyeran el verdadero set. Entonces, llamamos al director para que viniera hasta nuestro escenario, teníamos a nuestros dobles y fijamos donde quería que avanzara la acción"

"Siempre supimos que el muro trasero iba a generar esa silueta roja y siempre quiso esa hermosa toma con siluetas con los tres peleando a lo largo de ese muro. Entonces, siempre supimos: vamos a partir aquí, nos vamos a detener aquí, nos moveremos aquí hasta allá y todo concluiría en este otro lado", resaltó.

"Una vez que tuvimos las piezas del puzzle, el director se vuelca hacia nosotros para trabajar en todas las partes divertidas al armar el rompecabezas".

Alerta Roja: El vestuario fue un tema de proporciones en la escena

El asunto es que no era una escena de pelea cualquiera. Las tres estrellas están en un espacio confinado, con objetos que se cruzan en su camino y además están vestidos de etiqueta, completamente formales.

Sobre las vestimentas, Cottle expuso que "es algo que obviamente tenemos que tener en consideración. Lo que usualmente hacemos es llevar la pelea a un lugar en el que el director y el elenco estén felices, y se vea bien. Porque la mayoría de los dobles llegan a trabajar en polera y buzo. Eso es muy diferente a lucir una chaqueta Tom Ford calzada a la perfección".

"Pasamos de eso a que el increíble departamento de vestuario nos entregara vestimentas de ensayo, así que en vez de gastar miles y miles de dólares en un ropero impresionante, obteníamos versiones más baratas de os trajes. Vestíamos a los dobles y nos lanzábamos a hacer la pelea y revisábamos lo que tendría que cambiar", resaltó Cottler, mostrando que una tela se podría rajar bajo el brazo o que no permitiría movimientos los suficientemente ágiles para la filmación.

"Vamos a rajar el traje aquí, cuando Gal haga esta patada aquí. Nos tenemos que asegurar de que las cámaras estén en cierta posición. Tratamos de cubrir todos esos aspectos antes de llegar al día de la filmación", concluyó George.

Alerta Roja está disponible desde el viernes 12 de noviembre en Netflix.