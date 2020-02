Alejandro Sanz se emocionó con el show de Pablo Alborán en Viña 2020

Ya se está volviendo tradición. Alejandro Sanz sigue en Chile y está viendo el Festival de Viña del Mar 2020, al menos las noches que no tiene show.

Y este miércoles justo le tocó ver a su compatriota y "alumno" Pablo Alborán, quien abrió la velada.

Fue entonces que le dedicó un sentido mensaje a través de Twitter:

Viendo a mi @pabloalboran en #Vina2020 que orgullo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 27, 2020

Alborán recibió el mensaje en el backstage del certamen y estuvo al borde de las lágrimas. De hecho contó que "antes de venir, le mandé un mensaje a Alejandro, me dijo 'que vaya todo muy bien'. Tengo la suerte de contar con su amistad, siempre me está viendo. ¡Te quiero, maestro!".

"Son muchas cosas. La primera vez que estuve aquí estaba Miguel Bosé, que me dio la oportunidad de subir al escenario con él y, de pronto, yo no me olvido de cada paso que he dado. Ver todo lo que ha sucedido en estos 9 o 10 años, y me lo ponéis allí... Tiembla el suelo de la magia que hay".

"Se te viene el presente y el pasado. Con muchas ganas de futuro. Gracias, de verdad", puntualizó.