Alejandra Fosalba sobre la televisión "cuando no te necesitan se deshacen de ti"

La conocida actriz Alejandra Fosalba fue parte del podcast Reyes del Drama, espacio que también se transmite por YouTube especializado en teleseries chilenas, donde recordaron sus 30 años de trayectoria y los momentos más importantes de su carrera.

Fosalba que recientemente se sumó al elenco de Verdades Ocultas, de Mega, habló sobre su participación en distintas teleseries nacionales recordando incluso momentos complicados como una escena en Alguien Te Mira donde debía llorar repetidamente “el cuerpo no sabe que uno está actuando. No es pena de verdad. Mi cuerpo seguía con la angustia. Fue la primera vez que sentí esta dualidad entre el cuerpo y la real emoción”, planteó.

Al ser consultada acerca de que canal tenía su corazón, si TVN o Canal 13, La actriz contestó "en ningún lado, porque cuando no te necesitan se deshacen de ti. Es muy frívolo. Uno dice ‘yo me entrego, me entrego’, y después te das cuenta que, lamentablemente, cuando no te necesitan a ellos no les importa. Porque ellos finalmente son varias personas que van pasando, cambiando. Es más por el corazón quizás, de la televisión pública podría decirse, más que nada”

Señaló además que ha pesar de ser duro, no se sorprende "es la realidad. Como uno ve la vida, porque me vine de Concepción sola a los 17 años, siempre he visto la vida en Santiago casi como una guerra, como que hay que estar súper atenta siempre. Entonces no espero mucho. De los canales tampoco. Quizás sí esperas una cierta cosa pero era obvio que cuando no te necesitan chao, que te vaya bien. Punto".

Indicó también que no se lamenta sobre ello, ya que entiende que es parte del rubro "estoy diciendo lo que siento, lo que veo”.