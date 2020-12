Actriz de Glee pide disculpas tras defender públicamente al fallecido actor Mark Salling

Heather Morris emitió una disculpa a sus seguidores después de publicar una serie de tweets en defensa de su fallecido coprotagonista de Glee, Mark Salling, quien se suicidó en 2018, semanas antes de que fuera sentenciado por posesión de pornografía infantil.

En una serie de tweets ahora eliminados, Morris escribió que encontró una foto del elenco de Glee publicada por alguien que colocó un emoji de vómito sobre la cara de Salling como "ofensiva".

Tras los cientos de comentarios reprochándole sus dichos en defensa del fallecido actor, la actriz acaba de declarar que: "Para todos aquellos que se sintieron ofendidos por mi mensaje, quiero disculparme sinceramente por el daño que causé. Ya seas tú, un amigo, un familia que haya sido víctima de pedofilia, me doy cuenta de que mis palabras pueden haber sido insensibles a su experiencia y por eso quiero expresar lo arrepentida que estoy".

Morris la semana pasada twitteo en defensa de el interprete de Puck: "No siento la necesidad de justificar algo porque es mejor no decir algunas cosas. Todos los que tienen muchas cosas que decir, lo entiendo, ENTIENDO que ... algunas cosas son imperdonables. Pero esta temporada navideña, entre TODAS las temporadas navideñas, es INCREÍBLEMENTE difícil para muchos de nosotros ".

Ella agregó en ese momento: "No perdimos solo a 2 miembros del elenco, perdimos 3". Las estrellas de Glee, Cory Monteith y Naya Rivera, también murieron en los últimos años. "Y es TAN increíblemente difícil tener que actuar como si el tercero fuera invisible, porque aunque sus acciones son injustificables, él fue parte de nuestra familia en un momento y estaba mentalmente enfermo. Sí, pedofilia es una enfermedad, pero ... Aunque no quiero tener que decir todo eso, es la verdad. Así que GRACIAS por tratarme con tanta falta de respeto y crueldad durante un tiempo en el que no puedo pasar un día sin llorar por la pérdida de toda mi familia Glee ... gracias ".

Salling se declaró culpable de posesión de pornografía infantil dos años después de su arresto en 2015. Después de una búsqueda en la casa del actor por parte de la unidad de delitos contra niños en Internet de LAPD, los investigadores federales dijeron que encontraron más de 25,000 imágenes y 600 videos que muestran pornografía infantil.

Se esperaba que Salling, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía en 2017, fuera encarcelado de cuatro a siete años.El caso finalmente fue desestimado después de que Salling se quitó la vida en enero de 2018.