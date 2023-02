Actor de Runaways se une a elenco de The Penguin, el spin-off de The Batman

Nuevas estructuras han surgido del Universo DC por parte de James Gunn y Peter Safran, entre ellas, la saga iniciada con The Batman seguirá adelante tanto con nuevas películas como por series spin-off de HBO Max, las cuales se encuentran dentro de un universo cinematográfico independiente al estudio de producción y, no dejan de ser menos interesantes. Una de ellas es The Penguin, la cual tendrá un nuevo integrante en su elenco.

¿Quién es el actor de Runaways que se une al elenco de The Penguin?

El actor de Marvel's Runaways es Rhenzy Feliz, quien asumirá uno de los papeles principales en la producción The Penguin que llegará próximamente al streaming.

La serie The Penguin marca el primer gran proyecto televisivo de Rhenzy Feliz desde que Marvel's Runaways concluyó con su tercera entrega en el año 2019, donde el intérprete se mudará del Universo Marvel al Universo DC.

¿Dónde ver la serie The Penguin?

La serie spin off podrás visualizarla en la plataforma streaming de HBO Max.

¿De qué trataría The Penguin?

Otra vez tendremos a Colin Farrell (Trece vidas, After Yang, Instintos ocultos, Ava) en el papel del villano y se espera que la serie explore la historia detrás de Oswald Cobblepot antes de irse al camino delictual, ser conocido como El Pingüino y todo el proceso que conllevó a ser uno de los principales capos de la ciudad de Gotham.

No obstante, hace poco tiempo se confirmó que la serie desarrollaría su trama justo una semana después de los acontecimientos de The Batman, por lo que se especulaba que The Penguin alternaría entre el pasado y el presente de su protagonista.

¿Cuándo se estrena The Penguin en HBO Max?

Su estreno sería en 2024.