A través de mi Ventana, la nueva película de drama de Netflix basada en el libro homónimo de la autora venezolana, Ariana Godoy,y que se convirtió en un éxito en Wattpad acaba de llegar a la pantalla con su primera entrega.

Los seguidores de la novela finalmente pudieron ver en pantalla a los queridos personajes que conforman la historia protagonizada por Raquel y Ares.

La cinta cuenta la historia de Raquel, una adolescente que lleva mucho tiempo sintiéndose atraída a su vecino Ares, un joven de bajo perfil que nunca ha notado su existencia, por lo que observarlo a distancia es lo único que puede hacer. A pesar de eso, la situación cambia y Raquel está decidida en hacer todo lo posible para que su enamorado finalmente se fije en ella.

Tras el lanzamiento de la primera cinta protagonizada por Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués y Eric Masip, los fans de la ficción han comenzado a preguntarse si habrá una segunda entrega de la película.

¿Habrá una segunda película de A Través de mi Ventana?

Ariana Godoy, la autora del libro, comenzó a escribir la novela en la plataforma para escritores en línea Wattpad y rápidamente se convirtió en un éxito entre los usuarios, logrando acumular más de 335 millones de visualizaciones en la plataforma. Tras esto, la novela fue adaptada posteriormente a formato físico y posteriormente, en abril del 2021 Netflix anunció la producción de la película.

La segunda parte del libro "A través de ti" llegó a Wattpad el 2018 en donde cuenta con más de 76 millones de visualizaciones. La reseña de la nueva entrega señala: "Llega la deseadísima y esperada segunda parte del gran éxito A través de mi ventana Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien como yo. ¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan guapos? Eres tan afortunada. Que envidia. Vivir con esas bellezas, que privilegio. ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de teléfono? Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño de todas las chicas de este lugar.

"Ártemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo", expone la reseña.

Sobre si habrá una secuela de A través de mi Ventana aún no hay nada oficial, pero sin duda los fans esperan que la historia de los hermanos Hidalgo continúe extendiéndose en la pantalla.

A través de mi Ventana se encuentra disponible en Netflix. Revisa el tráiler a continuación.