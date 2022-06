Al Pacino sigue siendo, pese a los años, uno de los actores tradicionales más importantes de Hollywood. Sin embargo, poco a poco han ido surgiendo nuevos artistas que se han ido ganando su espacio en la industria cinematográfica.

A los 82 años, Al Pacino sigue estando más vigente que nunca. De hecho, entre sus últimas producciones se encuentra House of Gucci, American Traitor: The Trial of Axis Sally, El Irlandés y Once Upon a Time in Hollywood.

Pese a esto, muchos de sus seguidores se han preguntado quién podría ser su sucesor en futuras producciones, cuando el actor ya no pueda continuar trabajando en la industria.

Recientemente, el artista se presentó en el Festival de Tribeca y ahí aprovechó de responder esta gran interrogante.

¿A quién eligió Al Pacino para ser su sucesor en Heat?

En el marco de la proyección en 4K de Heat, película que en español tiene como título Fuego contra Fuego que sigue a un ladrón y a un detective, quienes en medio de un enfrentamiento entienden cuánto se necesitan, que Al Pacino se refirió a quien podría reemplazarlo.

El director Michael Mann publicará próximamente la novela Heat 2, la que funcionará como precuela. Pacino junto a su compañero Robert De Niro conversaron en un panel de llevar a cabo esta historia.

Al principio, Al Pacino afirmó que la idea de pensar en un suplente para su rol era algo "extraño", por lo que pidió sugerencias al público. La audiencia se mostró a favor de Harry Styles, sin embargo, él pensó en otro actor.

Se trata de Timothée Chalamet a quien Pacino describió como "alguien maravilloso". Chalamet tiene una carrera llena de éxitos como Interstellar, Call Me by Your Name, Lady Bird, Beautiful Boy, Little Women, The French Dispatch, Dune y Don’t Look Up, entre otros.