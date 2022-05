¡Se acaba la espera! Mañana se estrenarán los primeros capítulos de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo de Star Wars que estará enfocada en la vida del maestro Jedi.

La producción estará ambientada 10 años después de Star Wars: La venganza de los Sith, donde Obi Wan enfrentó su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se pasó al lado oscuro como el malvado Sith Lord Darth Vader.

"Los Jedi son cobardes, les han fallado. No tiene sentido protegerlos... ¿Dónde está Obi-Wan?", se escucha decir a Reva, la nueva inquisidora, en un video compartido por el streaming este jueves.

Los fanáticos tienen altas expectativas de la serie debido a que esta será la primera vez desde 2005 que se verá a Ewan McGregor interpretando nuevamente al legendario Jedi. Eso no es todo porque además Hayden Christensen también volverá a la saga como Darth Vader.

¿A qué hora salen los primeros episodios de Obi-Wan Kenobi en Disney+?

Obi-Wan Kenobi estrenará sus primeros dos capítulos este viernes 27 de mayo de 2022 a través de la plataforma de streaming Disney+ en los siguientes horarios:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM

Si todavía no estás suscrito a la plataforma y quieres hacerlo para disfrutar de la nueva serie y más contenido de Star Wars, debes ingresar AQUÍ.